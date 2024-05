Liverpool avsluttet Klopp-æraen med seier foran eget hjemmepublikum.

I sin siste kamp som manager for «the Reds» vant Liverpool komfortabelt 2–0 over Wolverhampton.

Allerede før sluttsignalet gikk var tyskeren i gang med klemmerunden blant støtteapparatet.

– Jeg har sett mange gråte, og det kommer jeg også til å gjøre i kveld. Jeg vil savne folkene her, men forandring er bra. Alt kommer til å bli bra fordi det grunnleggende er 100 prosent på plass, fortsatte Klopp.

En lang og varm hyllest ventet Klopp etter kampslutt og i løpet av takketalen til Anfield dro den karismatiske 56-åringen i gang en sang om Liverpools nye manager, Arne Slot.

– Ønsk den nye manageren velkommen slik dere ønsket meg velkommen. Gi alt fra første dag. Fortsett å tro. Press laget. Jeg er én av dere nå. Jeg elsker dere. Tusen takk. Dere er det beste laget i verden. Tusen takk, avsluttet Klopp.

Se talen her:

Alexis Mac Allister og Jarrell Quansah satte 1- og 2–0 mot Wolverhampton som spilte over 60 minutter med én mann mindre.

Nélson Semedo fikk rødt kort etter en VAR-sjekk for å ha satt knottene i ankelen til Mac Allister.

Der burde det også stått 3–0 da Luis Díaz bommet på denne gigantiske muligheten:

Trolig var siste serierunde også avskjeden for Manchester United-manager Erik ten Hag. Nederlenderen får neppe fortsette etter å ha avsluttet sesongen med en 8. plass i Premier League.

Så langt ned har Manchester United aldri vært på Premier League-tabellen.

– Det er langt fra godt nok. Selv om vi hadde mindre enn 60 poeng for to år siden er 8. plass den dårligste prestasjonen. Det er sannheten, og vi burde ha gjort det bedre, sier ten Hag til BBC.

Til tross for 2–0-seier over Brighton på bortebane i siste ligakamp, gjorde Newcastle jobben selv borte mot Brentford og holdt fast i 7. plassen.

Det betyr også at Manchester United for første gang siden sesongen 2013/14 ikke kvalifiserer seg til spill i Europa gjennom ligaen. Den gang endte de på 7. plass.

Manchester United har fremdeles mulighet til å sikre seg en billett til neste sesongs Europa League. Da må de vinne FA-cupfinalen mot byrival Manchester City.

Det tok sin tid for Manchester United mot et lag de har fått for vane å slite mot, men med et drøyt kvarter igjen sørget Diogo Dalot for den forløsende jubelen.

Den portugisiske backen tok vare på en flott gjennombruddsball fra Casemiro og banket inn 1–0.

Med to minutter igjen på klokka satte Rasmus Højlund sesongens siste United-mål i Premier League da han på nesten identisk vis hamret inn 2–0.