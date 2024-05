Det var Benjamins årsdebut, og han viste at han er klar til å gi Karsten Warholm sterk konkurranse i OL-sesongen.

Amerikaneren utklasset konkurrentene. Roshawn Clarke fra Jamaica tok 2.-plassen på 48,11. Løpet til Benjamin er ikke bare årsbeste i verden, men det niende beste hekkeløpet noensinne.

Warholm har som kjent det raskeste med 45,94 fra OL-finalen i Tokyo i 2021.

Under stevnet i Los Angeles, som er et Gold-stevne i kontinentaltouren, greide Simen Guttormsen 5,70 i stav og ble nummer to. Det er personlig sesongbeste. Han prøvde seg tre ganger på 5,80 uten å lykkes. Ernest John Obiena fra Filippinene vant på 5,80.

Line Kloster deltok i samme stevne og endte på 9.- og sisteplass på 400 meter hekk med 57,55. Anna Cockrell fra USA vant med 53,75.