Vipers scoret åtte av kampens ni første mål, og kampen var i praksis avgjort før det var spilt ti minutter. Etter et drøyt kvarter tok Larvik timeout på 12-4 til Vipers. Etter det holdt laget iallfall litt bedre følge, men det sto 20-10 ved pause.

Larvik-trener Arne Senstad var ikke nådig mot egne spilleres prestasjon da han ble intervjuet av TV 2 i pausen.

– Vi er fryktelig langt unna og fikk som fortjent. Mange av spillerne er ikke i nærheten. Nå man ikke følger, ikke satser, ikke tør, ikke er modne nok … Det blir for dumt og for lite profesjonelt, og det skuffer meg, sa han.

Hevet seg

Han byttet inn noen veldig unge spillere og syntes at de iallfall kom bedre fra det. Etter sidebytte fikk han også se sitt lag heve seg, iallfall offensivt. Larvik vant faktisk 2. omgang mot et Vipers-lag som visste at kampen var avgjort.

Maja Furu Sæteren endte på 10 scoringer for Larvik. Ti Vipers-spillere tegnet seg på scoringslista, og Lois Abbingh og Paula Arcos hadde flest med fem hver.

Vipers måtte greie seg uten stjernespiller Anna Vjakhireva, mens Katrine Lunde hvilte seg på benken og lot Sofie Börjesson og Julie Stokkendal Poulsen dele på tiden mellom stengene. De hadde mange redninger i første omgang, men få etter pause.

Returkamp tirsdag

Returkampen spilles tirsdag, og da må Larvik vise noe helt annet om laget skal ha sjanse til å tvinge fram en tredje kamp.

Sola har noe overraskende tatt første stikk i den andre semifinalen mot serietoer Storhamar, med seier på bortebane tirsdag. Storhamar skal til helgen delta i europaligaens finalehelg i Østerrike. Franske Neptunes Nantes er motstander i semifinalen lørdag.