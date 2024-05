Nå kommer egypteren med det som mange tolker som et ja.

Hintet som supporterne nå trykker til sitt bryst er en melding på det sosiale mediet X:

– Vi vet at det er trofeer som teller, og vi vil gjøre alt vi kan for å få det til å skje neste sesong. Våre fans fortjener det, og vi vil kjempe som besatt, skriver Salah.

Mandag ble det bekreftet at det er Arne Slot som overtar etter Jürgen Klopp som sjef. Samme dag kommer altså meldingen fra Salah.

Han la først ut et bilde sammen med Klopp - og med denne teksten:

– Det var flott å dele alle disse trofeene og opplevelsene med deg i løpet av de siste syv årene. Jeg ønsker deg lykke til i fremtiden og håper vi møtes igjen.

Lokalavisen Liverpool Echo fastslår:

– Mohamed Salah gir nytt hint om fremtiden i Liverpool bare timer etter Arne Slots ansettelse.

Den norske supporterklubbens nettside går også langt i å tolke Salah:

– Salah med sterkt hint om at han fortsetter i Liverpool neste sesong, heter det i deres overskrift - og de peker særlig på at han skriver «neste sesong».

Den fargerike egypteren har kontrakt med Liverpool fram til sommeren 2025.

Engelske aviser mener at Salah er en nøkkelspiller i Slots Liverpool:

– Liverpool planlegger også for fremtiden med kaptein Virgil van Dijk, stjernespiss Mohamed Salah og Trent Alexander-Arnold som viktige for Slot, skriver Chris Bascombe i The Telegraph.

Det har gått rykter om at også Salah kan forsvinne til Saudi-Arabia, men selv hinter han altså på å bli i Liverpool.

Mohamed Salah noterte 18 mål og 10 målgivende i Premier League denne sesongen – til tross for skadetrøbbel.