Det amerikanske antidopingbyrået publiserte sent mandag sin avgjørelse i saken mot Johnson. 28-åringen har sju pallplasser i verdenscupen.

Johnson straffes for ikke å ha opplyst til dopingjegerne hvor hun befant seg tre ganger. Utøvere forplikter seg til å oppgi dette time for time, slik at antidopingmyndighetene kan gjøre uanmeldte tester.

Utestengelse på opptil to år er en mulig reaksjon ved tre meldepliktsbrudd i løpet av en 12 måneders periode. Johnson straffes imidlertid ikke riktig så hardt.

Johnson hadde ikke oppgitt hvor hun befant seg på disse tre tidspunktene: 29. oktober 2022, 13. juni 2023 og 10. oktober 2023.

Alpinisten konkurrerte ikke sist sesong som følge av dopingetterforskningen mot henne.

USADA uttaler at 14 måneder er en passende straff for 28-åringen. Det henvises således til «omstendighetene i saken». Straffen løper dermed fra oktober 2023.

Johnson ligger ikke an til å gå glipp av noen renn kommende sesong. Det er ikke planlagt noen fartsrenn før forbudet går ut 9. desember.

USADA-dommen kan ankes av Verdens antidopingbyrå (WADA) og Det internasjonale skiforbundet (FIS). Ankeinstans er Idrettens voldgiftsrett (CAS).