Onsdag meldte The Athletic at Premier League-klubbene skal stemme over et forslag om å skrote VAR fra den engelske toppdivisjonen. Det skal skje på årsmøtet 6. juni.

På fredagens pressekonferanse ble Jürgen Klopp spurt om hva han mener bør gjøres med det omdiskuterte verktøyet.

– Jeg tror ikke de stemmer mot VAR i seg selv, men mot måten det blir brukt på, som definitivt ikke er rett. Det forstår jeg, sa Klopp.

– Sånn det blir brukt akkurat nå, så ville jeg stemt mot det, fordi de som bruker det er ikke i stand til å gjøre det på en ordentlig måte. Jeg tror ikke VAR i seg selv er problemet. Det handler om hvordan det blir benyttet. Man kan ikke fjerne alle menneskene. De er du nødt til å ha. Derfor ville jeg stemt for å skrote VAR, fortsatte han.

Forslaget om å avskaffe verktøyet kommer fra Wolverhampton. Det kreves minst 14 ja-stemmer for at forslaget skal vedtas.