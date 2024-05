Den franske cupfinalen mellom Lyon og PSG kan du se på VG+ Sport fra kl. 20:45. Kampstart kl. 21.

Det melder L'Équipe og Le Parisien.

Omstendighetene rundt hendelsen er ennå ikke avklart, men ifølge L'Équipe skal to busser med Lyon-supportere ha befunnet seg i et område med mange PSG-supportere. Det skal da ha oppstått slagsmål mellom de to leirene. Flere hundre personer skal ha vært involvert, og ifølge Le Parisien skal 20 personer ha blitt behandlet for skader. Åtte politifolk skal også ha blitt lettere skadet.

Frankrikes president Emmanuel Macron skal på kampen.

– Dette er sportsbegivenheter der du fremfor alt skal være glad. Jeg fordømmer all vold, skal han ha sagt, ifølge Le Parisien.

Situasjonen skal ha skjedd noen mil utenfor Lille, der kveldens cupfinale i Frankrike mellom PSG og Lyon spilles.

Bilder som sirkulerer på sosiale medier viser en bomstasjon og busser som står i brann.

Det er ventet 31.000 tilskuere når de to lagene møtes på Stade Pierre-Mauroy i Villeneuve-d'Ascq klokken 21. Oppgjøret er klassifisert som et høyrisiko-oppgjør.