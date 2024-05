Scoringene var Jensens 12. og 13. for sesongen, hvilket sender henne hun opp på delt 4.-plass på toppscorerlisten, fem mål bak Caroline Graham Hansen på topp.

Det var vertene som kom best ut fra startblokkene da Erika Gonzalez sendte Levante i ledelsen etter bare elleve minutter. Manuela Vanegas utlignet 17 minutter senere, men det var i sluttminuttene av første omgang det virkelig skulle dra seg til.

For med bare to minutter igjen på klokken sendte Jensen «La Real» i ledelsen, før Maria Mendez utlignet for Levante. Gjestene kunne likevel gå til pause med ledelse etter at Jensen satte inn sitt andre mål, fire minutter på overtid.

Halvveis ut i annen omgang sto lagene likt igjen etter at Alba Redondo satte inn 3-3-målet, før Redondo fullførte snuoperasjonen med åtte minutter igjen på klokken.

Ett minutt senere ble også Jensen byttet ut og erstattet med Mirari Uria.

Real Sociedad ligger på 9.-plass på tabellen og er helt akterutseilt i kampen om europaspill neste sesong. Det skiller 22 poeng opp til Atlético Madrid på 3.-plass, som innehar den siste kvalifiseringsplassen til Champions League.