Erling Braut Haaland måtte avbryte oppvarmingen før Norges 2–0-kamp mot Færøyene fredag. Marius Simensen / Bildbyrån

Haaland mister Malta-kampen

Erling Braut Haaland blir heller ikke å se i Norges siste kamp i EM-kvalifiseringen.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Det melder Norges Fotballforbund på Twitter:

«Erling Braut Haaland er ikke aktuell for EM-kvalifiseringskampen mot Malta på grunn av en mindre kjenning i kneet. Etter en totalvurdering står han over kampen for å restituere seg raskest mulig».

Norge avslutter EM-kvalifiseringen på Malta mandag. Laget reiser sørover lørdag ettermiddag, men Haaland blir ikke med flyet.

Salzburgs stjernespiss var egentlig i Norges lagoppstilling til fredagens hjemmekamp mot Færøyene, men måtte trekke seg under oppvarmingen. Han ble erstattet av Alexander Sørloth, som scoret to av målene i 4–0-seieren på Ullevaal stadion.

– Han ble sjekket i går og i dag. Ut ifra det så trodde vi ikke at det skulle være noe problem, men så fikk han vondt igjen på oppvarmingen. Jeg har ingen aning hva det er, men det virker som det ikke er noe alvorlig, sa landslagssjef Lars Lagerbäck om Haalands skadesituasjon etter kampen.

Haaland har måttet stå over flere landskamper i høst. Marius Simensen / Bildbyrån

Hele uken har alles øyne vært rettet mot jærbuingen. Mange spådde at Champions Leagues toppscorer skulle få sitt første mål på A-landslaget i møtet med Færøyene. Slik ble det derimot ikke.

Også tidligere i høst mistet Haaland muligheten for å spille for Norge. Da var det en hofteskade som gjorde at han ikke fikk ta del i kampene mot Spania og Romania, som begge endte 1–1.

19-åringen debuterte for A-landslaget i 2–0-seieren hjemme mot Malta tidlig i september. Han kom også innpå i uavgjortmøtet med Sverige i Solna.

Haaland har hatt en strålende høst for Salzburg. Der står han med 26 mål denne sesongen. Syv av disse er kommet i Champions League.