AaFK-trener til 1.-divisjonsklubb

Kristoffer Lie blir assistenttrener i Øygarden FK.

Kristoffer Lie forlater AaFK. Foto: AaFK

Det skriver AaFK på sitt nettsted mandag kveld.

Lie har de to siste årene vært trener for Aalesunds G16-lag, men er nå løst fra kontrakten etter å ha fått tilbud fra Øygarden FK, som i år har overtatt Nest-Sotra sin plass i 1. divisjon.

I Øygarden blir Lie assistenten til hovedtrener Bryant Lazaro.

– Vi har terminert kontrakten med Kristoffer etter hans eget ønske. Kristoffer blir assistenttrener for Øygarden, og når han får en slik mulighet vil ikke vi stå i veien for det. Dette viser at AaFK er en fin arena for videreutvikling, sier utviklingsleder i AaFK, Sindre Eid, til aafk.no.

– Når jeg får muligheten videre i et spennende prosjekt som dette, føles det riktig for meg å ta den. Jeg ønsker å takke AaFK for behandlingen av saken og ønsker alle i klubben lykke til videre, sier Kristoffer Lie til klubbens nettsted.

