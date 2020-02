Superskyting fra Norges VM-dronning ga nytt stafettgull

Tiril Eckhoff så ut til å rote bort norsk gull i Anterselva, men Marte Olsbu Røisland reddet dagen for Norge og sikret nok et stafettgull.

Marte Olsbu Røiseland jubler for VM-gull på kvinnestafetten. Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS / NTB scanpix

Det ble svært dramatisk under kvinnenes stafett i Anterselva lørdag.

Norge var storfavoritter og hadde et veldig bra utgangspunkt før Norges to beste kvinner, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røisland skulle ut og sikre gullet.

Det så derimot stygt ut da Eckhoff skjøt seg helt bort, både på liggende og stående.

Men Røisland fikset biffen for Norge i duell med Sveriges Hanna Öberg på siste skyting, og sikret Norges femte gull så langt i VM.

Det var også Røislands fjerde gull i mesterskapet, og hun har også tatt medalje på samtlige øvelser i årets skiskytter-VM.

– Det føles helt fantastisk. Jeg var skikkelig nervøs før løpet i dag. Jeg visste at de andre jentene på laget var veldig giret på medalje, og det var mange gode sisteetappeløpere rundt meg. Men jeg klarte å ha 100 prosent fokus på meg selv. Det var så deilig å bare ta de blinkene, sa Røisland til NRK etter at VM-gullet var sikret.

– Jeg gjorde det litt ekstra spennende jeg da. Det er kult at Marte drar det med hjem. Jeg er stolt av å være på lag med de jentene her, og kult at vi vinner når vi er favoritter, sa Tiril Eckhoff, som hadde lagt sin egen etappe bak seg og gledet seg over gullet.

Solemdal startet bra

Grunnlaget for stafettseieren ble lagt allerede fra start.

Norges mest usikre kort var Synnøve Solemdal. Veteranen hadde bare en 60. plass å vise til så langt i VM, men med flere bunnsolide førsteetapper for Norges stafettlag, fikk hun tillit igjen.

Og Solemdal sviktet heller ikke denne gangen. Med ett ekstraskudd på liggende skyting, noe langsom fart i sportet og en Lisa Vittozzi som leverte et perfekt løp, hadde Solemdal press på seg før den stående skytingen.

Men 30-åringen fikk ned alle fem blinkene uten ekstraskudd, og med en god sisterunde sendte hun ut Ingrid Landmark Tandrevold 41 sekunder bak.

– Da er vi 19 sekunder foran Ola Lundes skjema til gull, sa Andreas Stabrun Smith fra kommentatorplass.

– Jeg har slitt litt på ståendeskytingen i det siste og vært veldig usikker. Jeg skal innrømme at jeg var litt nervøs da jeg gikk inn til den siste skytingen, og jeg ble veldig glad da jeg så den siste blinken datt ned, sa Solemdal etter sitt løp.

Synnøve Solemdal ga resten av det norske et godt utgangspunkt etter sin første etappe. Foto: Berit Roald // NTB scanpix

Eckhoff fikk det på stående

Italia satt som vanlig opp sine to beste utøvere på de to første etappene, og Tandrevold skulle dermed måle seg mot VM-dronningen Dorothea Wierer.

Det ble ikke overraskende tøft, og Wierer økte hele veien. Ned til Polen på annenplass, skilte det 58 sekunder, mens Norge var ett minutt og elleve sekunder bak før Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røisland skulle prøve å hente inn italienernes forsprang.

– Jeg synes det var en god etappe. Italia var så langt foran at de kunne jeg ikke gjøre noe med. Men de setter opp sine to beste på de to første, så dette scenarioet regnet vi med, sa Tandrevold etter sin etappe.

Ingrid Landmark Tandrevold veksler med Tiril Eckhoff. Foto: Berit Roald // NTB scanpix

Med de to svakeste italienske løperne på de to siste, var Norge fortsatt favoritter. Men Tiril Eckhoff gjorde det ikke enkelt for seg selv. Med tre ekstraskudd på liggende, var hun ikke noe nærmere Italia ut fra den første skytingen.

På den stående skulle det bli enda mer dramatisk. Først pådro italienske Sanfilippo seg to runder, og bordet var dekket for Eckhoff. Hun bommet én gang på de første fem skuddene, men klarte ikke å få ned den siste på noen av de tre ekstraskuddene.

– Jeg er skikkelig skuffet på egne vegne. Jeg fikk så skjelven, og hadde ikke sjans til å få ned det siste skuddet. Jeg var så giret i dag, så det var kjipt at det gikk rett i dass, sa en skuffet Eckhoff.

Sto mellom Norge, Sverige og Tyskland

Dermed var det faktisk Polen som gikk ut i ledelsen, og bak hadde Tyskland og Sverige skutt seg inn i gullkampen igjen.

Polen hadde fått et forsprang på 45 sekunder ned til en rekke lag, der favorittene Tyskland, Norge og Sverige var med. Det var med andre ord helt åpent før Norges ankerkvinne Marthe Olsbu Røisland skulle ut og gå.

Marte Olsbu Røisland taklet presset på den siste etappen. Foto: LEONHARD FOEGER / REUTERS

Ut fra den første skytingen hadde Polens forsprang blitt spist inn, og da også Denise Herrmann måtte bruke to ekstraskudd, så det hele ut til å stå mellom Røisland og svenske Hanna Öberg.

Inn til aller siste skyting var det de to som var i tet, og Öberg skulle prøve å få revansje fra fjorårets VM.

Det klarte hun derimot ikke. Öberg fikk strafferunde, men Røisland viste frem nerver av stål og skjøt fem rett ned.

Røisland tapte noe på den siste runden, men hadde kontroll hele veien.