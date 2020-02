Bayern-stjernene herjet med Chelsea

Serge Gnabry scoret to ganger på tre minutter og bidro sterkt til at Bayern München har én fot i mesterligaens kvartfinale etter bortemøtet med Chelsea.

Serge Gnabry kunne juble for to scoringer på tre minutter i Bayerns 3–0-seier borte mot Chelsea. Foto: TOBY MELVILLE / X90004

Chelsea - Bayern München 0–3

Den første av to åttendedelsfinaler lagene imellom ble avgjort innledningsvis i annen omgang. To ganger kombinerte Robert Lewandowski og Serge Gnabry, og begge ganger endte ballen i nettet bak hjemmelagets keeper Willy Caballero.

Deretter satte Lewandowski inn 3-0 i åpent mål bak et utspilt Chelsea-lag.

Dermed har Bayern skaffet seg et ypperlig utgangspunkt foran kamp nummer to i München. Den spilles om tre uker.

Den tyske fotballgiganten var best i begge omganger i London tirsdag og ga periodevis hjemmelaget store problemer. Gnabry var et stadig uromoment.

Seieren kunne og burde vært større.

– Laget spilte bra. I første omgang jobbet vi med å finne ut hvordan vi skulle bryte dem ned. Det klarte vi etter pause. Vi er glade for seieren, sa Bayern-profilen Alphonso Davies i et intervju vist på TV 2.

– Jeg er ikke misfornøyd med første omgang. Vi måtte samtidig bli bedre etter pause, og det klarte vi ikke. De var kliniske og veldig gode. Det må vi akseptere og være ærlige med oss selv på. Dette er nivået i utslagsrundene i mesterligaen, og det nivået var ikke vi på i dag, oppsummerte Chelsea-manager Frank Lampard.

Bayerns Serge Gnabry (liggende) har satt inn ledermålet mot Chelsea. Lagkamerat Thomas Müller jubler. Foto: Frank Augstein, AP / NTB scanpix

Bayern-kanonade

De første 45 minuttene i London ble målløse, men på ingen måte kjedelige. Mål kunne det kommet i begge ender av banen.

Allerede etter 11 minutters spill fikk gjestene fra München en kjempesjanse til å ta ledelsen. Etter å ha spilt vegg med måltyven Robert Lewandowski avsluttet den franske vingen Kingsley Coman i nettveggen fra god posisjon.

Bayern festet et fast grep om taktpinnen i London og fortsatte å skape sjanser. Lewandowski og Thomas Müller fikk to store muligheter hver før pause, men ingen av dem resulterte i scoring. Nærmest var Müller da han headet i tverrliggeren etter 35 minutters spill. Chelsea-keeper måtte finne seg i å være passiv tilskuer ved den anledningen.

Chelseas beste sjanse fikk Marcos Alonso da han fikk godt klem på et skudd mot lengste stolpe rett før hvilen. Bayern-keeper Manuel Neuer var med på notene og reddet godt.

Chelsea-smell

Annen omgang startet med ikke mindre enn tre dårlige nyheter på løpende bånd for manager Frank Lampard. Seks minutter var spilt da Lewandowski ble frispilt til venstre for hjemmelagets mål. I stedet for å avslutte, la han ballen inn til Serge Gnabry, som fikk en enkel jobb med å sende gjestene i føringen.

To minutter tidligere hadde i tillegg Chelseas Jorginho protestert på seg et unødvendig gult kort, hvilket betyr at han går glipp av returkampen i München om tre uker. Det var neppe manager Lampard spesielt fornøyd med.

Og vondt ble enda verre da Lewandowski og Gnabry på ny kombinerte fint og sørget for at gjestene doblet ledelsen. Da var det spilt kun ni minutter av omgangen.

Kvarteret før slutt kunne Lewandowski enkelt rulle inn 3-0 i åpent mål etter forarbeid av Alphonso Davies.

Robert Lewandowski bød på både scoring og målgivende i Bayerns overbevisende seier i London. Foto: TOBY MELVILLE, REUTERS / NTB SCANPIX

Alonso så rødt

Scoringen var polakkens 11. i mesterligaen denne sesongen. Dermed er han igjen ett foran Erling Braut Haaland i kampen om å bli toppscorer i turneringen.

På tampen av oppgjøret ble Chelsea redusert til ti mann da Marcos Alonso rettet et slag mot ansiktet til Lewandowski. Kampens franske dommer trakk først opp det gule kortet, men endret til rødt etter å ha sjekket med VAR-skjermen.

Med 0-3 på hjemmebane har Chelsea noe som ligner et håpløst utgangspunkt foran returkampen i München. Skåret i gleden for Bayern tirsdag var at Kingsley Coman måtte bytte ut etter pause med skade.

