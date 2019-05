TV 2: Russepresident reagerer på oppførselen til Molde-spillere

Ifølge TV 2 skal tre eller fire spillere ha tatt turen ut til Mordalsvågen, der russen oppholder seg.

Det får russepresident ved Molde videregående skole, Ingrid Talseth Singstad, til å reagere.

– Forkastelig

– I Molde har ikke russen lov til å være i byen. Og disse spillerne valgte da å dra ut av byen for å være på russetreff. Jeg synes det er forkastelig. De ødelegger for russen, og for alle barn og voksne som har dem som forbilder. Jeg reagerer kraftig på at de gjør det, sier Talseth Singstad til TV 2.

Russepresidenten sier at det har florert bilder og videoer på sosiale medier av spillerne og at russen skal ha undret seg hvorfor de festet midt i sesong.

– Ikke fornøyd

Nyheten bekreftes av Molde selv overfor kanalen og trener Erling Moe sier at spillerne har brutt interne regler knyttet til alkohol.

– Det sier seg selv at jeg ikke er fornøyd når tre av spillerne våre ikke har fulgt reglementet vårt, svarer Moe til TV 2.

Vi oppdaterer saken.