Ny podkast: AaFK-spiller blir utpekt som tyster: – Det er ingen som tør å si noe

Parfait Bizoza og Markus Karlsbakk er ukens gjester i podkasten Sunnmørsball.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Parfait Bizoza og Markus Karlsbakk er ukens gjester i Sunnmørsball. Foto: Tarjei Omenås

Sunnmørsposten er endelig tilbake med en ny utgave av podkasten Sunnmørsball etter noen uker ferie. Denne gangen har Kristian Stenerud og Tarjei Omenås fått besøk av AaFK-spillerne Parfait Bizoza og Markus Karlsbakk.

Bizoza forteller om de dramatiske minuttene etter Peter Orry Larsens hodesmell mot Viking, der han prøvde å hjelpe lagkameraten så godt han kunne.

– Det var en veldig ekkel situasjon, sier AaFK-spilleren.

Bizoza blir også utpekt som den som tyster mest når det gjelder lagkameratenes brudd på spillernes regelverk, som Ståle Stålinho Sæther har ansvaret for å håndheve. Karlsbakk får gjennomgå for stilen sin og forteller om hvor ungdommen finner kjærligheten for tiden.

Hør podkasten her eller i din foretrukne podkastspiller: