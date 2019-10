Magnus Carlsen vant på Isle of Man torsdag. Terje Bendiksby / NTB scanpix

Kommentatoren mente Carlsen «sovnet» og ga bort overtaket. Så hentet verdensmesteren seg inn igjen.

Magnus Carlsen vant på tid da han torsdag spilte sitt første parti i en sjakkturnering på Isle of Man.

NTB

For mindre enn 2 timer siden

Nordmannen vant med hvite brikker mot ukrainske Yuriy Kuzubov og fikk dermed en flott start på turneringen som varer frem til 21. oktober. Carlsen slet i perioder av partiet.

Sjakkcomputeren vurderte tidlig i partiet at Carlsen sto nesten én bonde bedre, men flere svake trekk sørget for at han aldri klarte å utnytte overtaket.

– Magnus sovnet der, sa programleder og sjakkekspert Daniel King på Chess 24s sending, da det ble åpenbart at Carlsens overtak var borte.

Den regjerende verdensmesteren havnet i trøbbel. En ukrainsk seier var ikke utenkelig.

Kuzubov fant imidlertid aldri seierstrekkene. Carlsen hentet seg inn igjen, og plutselig fikk ukraineren veldig dårlig tid. Til slutt var den faktisk ute, dermed ble det seier for Carlsen åpningspartiet.

Les også Magnus Carlsen markerer seg i verdenstoppen i populært fotballspill

I tillegg til å være favoritt til å vinne totalt, kan Carlsen bemerke seg på andre måter i turneringen. Unngår han tap i løpet av elleve partier, vil han sette ny rekord i antall partier uten tap.

Rekorden har kinesiske Ding Liren med 100 partier. Carlsen er etter torsdag ubeseiret i 91 strake partier langsjakk, skriver Tarjei J. Svensen, mannen bak sjakknettstedet Matt & Patt.

Turneringen på Isle of Man går uten flere toppspillere. Bare fire av de ti beste på rankingen er til stede. De fire er Carlsen, Fabiano Caruana, Wesley So og Viswanathan Anand. Turneringen fungerer også som en kvalifisering til kandidatturneringen i 2020.

Én spiller fra turneringen på Isle of Man får plass i kandidatturneringen. Vinneren av den får spille VM-kamp mot Magnus Carlsen. Caruana er allerede klar for kandidatturneringen, ettersom han møtte Carlsen i forrige VM-kamp.

Nordmannen skal i slutten av oktober forsøke å forsvare en annen VM-tittel. Mellom 27. oktober og 2. november spilles tidenes første offisielle VM i Fischer-sjakk. Det skjer på Henie Onstad Kunstsenter på Høvik.