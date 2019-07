Bergenser får landslagsjobb

– Jeg bestemte meg tidligere i år for at det riktige tidspunktet for å overlate ansvaret for J19-landslaget til andre er nå, sier Lexerød til fotball.no.

Mandag ble hans J19-landslag slått ut av EM etter 3-3 mot Frankrike. Det ble fire poeng på tre kamper og dermed røyk semifinaleplassen.

– Jeg har hatt fem gode år med som landslagstrener for J19, der de sportslige høydepunktene har vært fire EM-sluttspill, sier han videre.

Alexander Straus tar over jobben til Lexerød. Han har tidligere ledet U23-landslaget, samt vært prosjektansvarlig for toppspillerutviklere i Toppserien.

Straus har også vært hovedtrener for Sandvikens Toppserie-lag, samt assistenttrener i Nest-Sotra og Strømsgodset på herresiden.