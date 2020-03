Nå kan du få levert matvarer på døren av Maren Lundby: – Viktig å ta situasjonen på alvor

Koronaviruset gjør at mange sliter med å komme seg på butikken eller apoteket. Det ønsker Maren Lundby og resten av hopplandslaget å gjøre noe med.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Maren Lundby håper folk tar kontakt dersom de behøver hjelp. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hopplandslaget måtte brått avslutte resten av sesongen etter at koronaviruset satte en stopper for de resterende rennene. Nå har laget skiftet fokus og ønsker å hjelpe folk i den alvorlige situasjonen samfunnet er i.

– Jeg tenker det er viktig at vi går foran som gode eksempler og tar denne situasjonen på alvor. Det gjør at flere også ser at det nytter å hjelpe, forteller Maren Lundby.

Derfor har Lundby og lagkameratene gått sammen for å tilby folk en hjelpende hånd i handlingen av mat eller medisiner i disse korona-tider. Er det noen som trenger en person å prate med, ønsker de også å stille opp.

«Vi er alle inne i en vanskelig tid og mer enn noen gang handler det om å hjelpe hverandre. Mange er blitt syke eller er i karantene. Det gjør hverdagen vanskelig. Kanskje får ikke DU handlet maten eller medisinene du trenger. I tiden fremover ønsker jeg å bli med på den nasjonale dugnaden mot koronaspredning», skriver Lundby på sin Facebook-side.

– Må ikke nøle med å ta kontakt

Lundby forteller at laget kom frem til initiativet sammen, som nå blir tatt godt imot i sosiale medier. Flere hundre personer har reagert på innlegget til hopperen med «likes», positive kommentarer og delinger. Primært vil utøverne bidra i sitt lokale miljø, som i Lundby sitt tilfelle er Vestre Toten kommune.

– Vi snakket sammen i hoppgjengen. Vi skulle egentlig ha vært ute å reist nå, men så ble det ikke sånn. Da ønsker vi å bidra på en annen måte, sier 25-åringen.

– Jeg håper ikke folk nøler med å ta kontakt. Jeg håper de som trenger hjelp tør å si ifra, legger hun til.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen mener laget har et ansvar om å bidra til samfunnet. Han mener det er en takk til alle som støtter hopperne og heier dem frem gjennom sesongen.

– Vi er i en heldig situasjonen der vi kan leve av det vi elsker å gjøre. Vi kommer fra en organisasjon der frivilligheten og ildsjeler er bærebjelken. Hvis vi kan gjøre hverdagen litt enklere for noen som har det verre enn oss, er det en veldig takknemlig oppgave, poengterer han.

LEST DENNE? Raw Air avlyses med umiddelbar virkning

Clas Brede Bråthen mener det er viktig å bidra til samfunnet i den vanskelige situasjonen. Foto: Terje Bendiksby

Følger myndighetenes anbefalinger

Bråthen er klar på at laget følger alle restriksjoner og anbefalinger fra myndighetene for å unngå smitte. Derfor vil de tilby å sette matvarer eller medisiner utenfor huset der folk bor, slik at de ikke kommer i fysisk kontakt med andre.

– Det er et lite bidrag til det samfunnet vi alle er så glade i. Nå kan vi gjøre noe som er viktig, forteller Bråthen.

Egentlig skulle herrene avgjøre tidagersturneringen Raw Air denne helgen i Vikersund. Slik ble det ikke, men hoppsjefen mener idretten kommer i andre rekke nå.

– Man har full forståelse for de beslutningene som er tatt. I dette perspektivet blir all idrett veldig uviktig. Der føler jeg både utøvere og trenere forstår alvoret, sier han.