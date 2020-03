Sønnen har oppnådd noe mamma ikke klarte – og hun var én av verdens beste håndballspillere

Bækkelagets Emil Midtbø Sundal er kåret til vinner av skytterligaen tre år på rad. Det har ingen menn i eliteserien klart tidligere.

Emil Midtbø Sundal har alltid hatt mamma Heidi Sundal i ryggen. I koronatider må de holde avstand. Foto: Tom Midtbø Nilsen

Gunnar Pettersen maktet i sin tid å vinne skytterligaen fem ganger og Simen Muffetangen tre, men ingen av dem klarte hat trick.

Med 179 mål før siste seriekamp som måtte avlyses på grunn av koronaviruset, var Emil Midtbø Sundal (29) likevel 51 mål foran neste på listen.

– Jeg har alltid vært en skytter, og nå har jeg noe mamma ikke har, ler Sundal.

Selv om mammas storhetstid for det meste var over da han ble født, kjenner han godt historien.

Med sine 198 cm kommer Emil Midtbø Sundal høyt opp. Foto: Ulrik Rød, Bækkelaget SK

Heidi Sundal (57) var på landslaget i 13 år. Hun spilte 269 kamper for Norge og scoret 731 mål. Dessuten var hun på laget som fikk gjennombrudd med VM-bronse i 1986. I tillegg har hun medaljer både fra VM og OL. Under VM i 1993 ble hun kåret til verdens beste strekspiller.

– Jeg kan aldri klare å matche det, sier sønnen til Aftenposten.

Heidi Sundal i aksjon mot Russland i 1992. Foto: Trygve Indrelid

Fakta Scoringstoppen 2019/20 1. Emil Midtbø Sundal, Bækkelaget Håndball Elite, 179 2. Inge Aas Eriksen, FyllingenBergen, 128 3. Claes Martin Lindell, ØIF Arendal Elite, 120 4. Sondre Paulsen, ØIF Arendal Elite, 115 5. Aksel Horgen, Drammen, 108 6. Sigvaldi Gudjónsson, Elverum, 105 7. Eirik Hornnes Hybertsen, Runar Sandefjord, 105 8. Amadeus Hedin, Fold-St. Hallvard HK, 103 9. Sindre André Aho, FyllingenBergen, 101 10. Toke Bjelke Schrøder, Halden Topphåndball, 96

Ønsker å få frem flere

Faren, målvakt Tom Midtbø Nilsen (64) fikk også 43 landskamper, men oppnådde ikke samme merittliste.

Sønnen har herjet på banen de siste årene, men skulle ønsket at noe var annerledes:

– Det er ikke noe sunnhetstegn for et lag at en spiller scorer så mye. I de beste lagene som Elverum, Arendal og Drammen er målene jevnt fordelt blant flere. Da blir lagene vanskeligere å stoppe, sier han.

Den venstrehendte spilleren er likevel glad for at han i BSK er den som har flest assists – nest siste pasninger. Det betyr at han bidrar til at andre lykkes.

Ikke noe å si på Emil Midtbø Sundal og hans fighting face. Foto: Ulrik Rød, Bækkelaget SK

Fakta Emil Midtbø Sundal Født: 14. mai 1990 (29 år) Klubb: Bækkelaget Sivilstand: Samboer Bosatt: Manglerud Yrke: Lærer Meritter: 39 landskamper på gutt-, junior-, rekrutt- og ungdomslandslaget. To bronse fra serien, sølv i cupen og sølv i sluttspillet. Kåret til ligaens beste skytter tre år på rad.

Oppvokst i håndballhallen

Pappa var trener i alle år fra eldstesønnen var seks-syv til han var 18 år. Det var aldri et tema at Emil Midtbø Sundal skulle bli målvakt som sin far.

– Det var uaktuelt. Jeg ser på dem som gærne.

Mamma var bakspiller på klubblaget Nordstrand og ble ved en genistrek omskolert til strekspiller på landslaget.

Det er lenge siden pappa Tom Midtbø Nilsen sto i mål, men han fikk med seg 43 landskamper i sin tid. Foto: Privat

– Det var aldri noe press fra dem om å spille håndball, men jeg er stort sett oppvokst i en håndballhall, flirer den 198 cm høye spilleren.

Mamma skulle etter hvert bli trener for lillebror Tim.

Time out. Bækkelagets Emil Midtbø Sundal (nr. 9) er engasjert. Foto: Ulrik Rød, Bækkelaget SK

Fikk tillit som 21-åring

Fotball og turn var populært i yngre år, men håndball var den idretten de fleste i årskullet på Nordstrand samlet seg om.

Emil ble ivrig, men først som 21-åring følte han at det løsnet ordentlig.

– Jeg fikk tillit av trener Frode Scheie, som så noe i meg. Senere tok jeg nye steg i fem år under Jan Carlssons ledelse. Tom Erik Skarpsno leder oss på en god måte nå.

Nøkkelspilleren i Oslo-klubben er lærer på heltid. Treningen foregår ettermiddag og kveld. Slik blir det også i fortsettelsen.

– Hvordan hverdagen vil være uten håndball, aner jeg ikke, medgir han

– Har du drømt om å dra til utlandet som spiller?

– Ja, det har vært fristende, men så begynte jeg på lærerutdanning og trives godt i skolen. I tillegg får jeg tillit i klubben. Det er mange som drar ut for å dra ut. Det å sitte på benken i en middels god svensk eller dansk klubb er i alle fall ikke attraktivt. Jeg synes det er gøy å spille. Ute er det dessuten en annen kultur og man mister noe av kameratskapet. Jeg tror mange får seg en støkk når de reiser ut.

Emil Midtbø Sundal og mamma Heidi Sundal. Foto: Tom Midtbø Nilsen

– Følte du noen gang et press siden foreldrene var på landslaget?

– Nei. I min generasjon var det ikke så mange som visste hvem mamma er. Det hender at det kommer noen foreldre til elevene og lurer på om jeg er i familie med henne. Jeg har ikke sett henne i aksjon, men det hender jeg ser noen avisutklipp fra gamle dager. Bestemor samlet på det da mamma var aktiv. Det var nok en stil og litt annen håndball den gangen enn det er nå.

PS. I sesongen 1987/88 satte Heidi Sundal en målrekord som skulle stå i 22 år da hun scoret 21 mål i én kamp. Rekorden ble slått av Heidi Løke, som laget 24 mål i en kamp i 2009/10-sesongen.