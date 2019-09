Gjelland var lagkamerat med Halvard Hanevold på landslaget. Sammen har de tatt OL- og VM-gull på stafett.

– Jeg sluttet å puste en liten periode. Det er helt forferdelig. Det går ikke an å beskrive. Det første man tenker på er kone, barn og familie. Og ikke minst at han bare var 49 år gammel. Han var ikke 50 år en gang, sier en gråtkvalt Gjelland.

Beskjeden om Hanevolds bortgang kom tirsdag kveld. Det var Budstikka som meldte det først.

Mens Hanevold ble NRK-ekspert og kommentator, var Gjelland en periode landslagstrener.

– Jeg hadde et godt forhold til ham i alle år. Jeg har hatt et kjempeforhold til han hele tiden. Det er bare positive minner. Han sto virkelig på for lagkamerater og alle rundt seg. Dette blir forferdelig trist og feil, sier Gjelland.

Tor Richardsen / NTB scanpix

– Ga seg aldri

På trening var Hanevold en som virkelig samlet laget.

– Han var en hardtarbeidende utøver som ikke ga seg. Han brøt noen grenser som var ufattelige. Han var forberedt til alt han gjorde. Han var nøyaktig og presis. Det er en fantastisk mann som er blitt borte og det er helt utenkelig, sier Hanevolds tidligere lagkamerat.

Fakta: Halvard Hanevold: Født: 3. desember 1969 i Asker OL-vinner i skiskyting Vant tre OL-gull: 20 kilometer i Nagano i 1998, stafett i Salt Lake City i 2002 og stafett. Tok i tillegg to sølv og én bronse Har totalt tatt 16 VM-medaljer i skiskyting, fem av dem gull. Tok ni seire i verdenscupen. Jobbet etter karrieren blant annet som NRK-ekspert. Utdannet som sivilingeniør. Hanevold døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen. Etterlater seg kone og to barn. (@NTB)

Hanevolds seneste opptreden på NRK var i helgen. Da var han i franske Annecy og kommenterte skiskyting på rulleski.

– Vi var sammen i Annecy i helgen, og to dager senere er han borte. Det er helt uvirkelig og ubegripelig, sier NRK-kommentar og kollega Andreas Stabrun Smith.

– Jeg vil først og fremst savne det hyggelige samværet. Vi var ikke nære venner, men vi var veldig gode venner når vi var på tur. De samtalene rundt middagsbordet, det var dype og gode samtaler som jeg satte stor pris på, fortsetter han.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Spiste middag sammen i helgen

Mangeårig sportssjef i Norges Skiskytterforbund, Arne Idland, spiste middag med Smith og Hanevold i Frankrike.

– Jeg ble sjokkert da jeg så det på nettavisene. Det var nesten så jeg holdt på å gå i bakken. Det var det mest usannsynlige som kan skje, sier Idland.

– Selvfølgelig er det veldig leit også, fortsetter han.

Smith minnes Hanevold som en helt unik idrettsutøver.

– For det første var han en idrettsutøver som var helt ulik alle andre. Han var nysgjerrig og grublende fordi han ville løse ting best mulig. Han var ikke det største talentet, men fikk tre OL-gull, og er en av de beste skiskytterne gjennom tidene, sier kommentatoren.

– Han var også hyggelig mot alle oss i mediene. Han var hyggelig å ringe til, og et kremeksempel på hvordan en utøver burde være. Han skjønte også mekanismene. Han var kjempesmart og skaffet til veie sponsorkroner som andre utøvere bare kunne drømme om, legger han til.

Erik Johansen / NTB scanpix

La opp i 2010

Hanevold ble 49 år gammel. Han døde i sin bolig i Asker tirsdag morgen. Han etterlater seg to barn og kone.

– Å bare tenke på de to sønnene hans og kona. Alle varme tanker til dem, sier Smith.

Hanevold ble en av de mest meriterte skiskyttere, etter at han startet med skiskyting som 15-åring.

Han kom med på landslaget i 1992 og vant i alt 22 internasjonale medaljer før han la opp i 2010.