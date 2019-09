Moe mener dette er en fordel for Molde i gullkampen

Stabæk – Molde 1–2

NADDERUD: Sist Molde tok gull i 2014, endte Tor Ole Skulleruds mannskap på poengrekorden 71. Nå står MFK og Erling Moe med 49, med åtte kamper igjen å spille. Rosenborg har de siste fire årene vunnet gullet med henholdsvis 69, 69, 61 og 64 poeng.

Nå har MFK fem poeng å gå på ned til Bodø/Glimt på 2.-plass. Molde-trener Erling Moe vil fremdeles ikke snakke om gull, og har ikke regnet på hvor mange poeng MFK må ta i løpet av de siste åtte kampene.

– Det er ikke noe vits at vi snakker om gull enda. Vi må fortsette å vinne fotballkamper, så får vi telle opp til slutt, sier Erling Moe til Romsdals Budstikke etter seieren mot Stabæk på Nadderud mandag kveld.

– Hvor mange poeng må dere ta for å vinne gullet?

– Det vet jeg ikke, for å være helt ærlig. Man er ikke herre over hvordan alt av kamper går. Vi får passe på at vi vinner våre kamper. Da må de bak oss på tabellen jobbe knallhardt for å ta oss.

Men treneren mener det er en fordel MFK at fem av de siste åtte kampene skal spilles hjemme på Aker Stadion.

– Det er jo der vi liker oss aller best. Men vi begynner å få en ganske god statistikk på bortebane også, sier Moe, som mener det er lenge siden man har hørt noe om den svake borteformen som var mye omtalt tidligere i sesongen.

– Sist vi tapte på bortebane var mot Tromsø 26. mai, legger han til.

– Må jobbe med oss selv

Selv om Molde tok tre livsviktige poeng i kampen om gullet på Nadderud, var det mye treneren ikke var tilfreds med.

– Det ble litt fyr i teltet da vi ble ti mann og Stabæk begynte å pumpe opp. Men vi står distansen og reiser herfra med tre poeng. Det har vi vel ikke gjort på tre år. Det er jeg godt fornøyd med. Men vi er såpass ærlig at vi ser at vi må hjem å forbedre prestasjonen vår, fastslår Moe.

Vidar Ruud

Det var spesielt med ballbehandlinga han mener MFK kunne gjort en bedre jobb.

– Jeg synes ikke vi fikk det til å gli på antall berøringer. Det gikk for seint, og de fikk nesten alltid anledning til å komme på rett side, og da måtte vi jobbe mot etablert forsvar. Og når det går seint får vi i ikke de gode bevegelsene heller. Vi skulle gjerne tredd igjennom og satt opp to mot en oftere, skape overtall på sidene og den biten. Periodevis gjør vi det, men ikke nok.

– Må sette det på kontoen som læring

Samtidig mener han Stabæk skal ha skryt for prestasjonen sin.

– De gjør det vanskelig for oss, hvor de ligger tett og kompakt i 4-5-1. Det var tydelig at de ønsket å spille på oss brudd og kjøre overganger på oss. Men akkurat på overganger skapte de vel ikke all verden. Det var helt på slutten de virkelig satte oss på prøve.

Da Molde måtte fullføre kampen med én mann mindre var det Stabæk som kjørte showet. Først satte Ola Brynhildsen, en spiller Molde jaktet i vinter, inn reduseringa på overtid, før samme mann ble avvinket for offside da han satte inn 2–2. Moe mener Omoijuanfos røde kort må gå i boka som erfaring.

– Han mister litt hodet, men vi må sette det på kontoen som læring. Vi tar de tre poengene, også må vi hjem og jobbe med oss selv og prestasjonen, sier Erling Moe.

Allerede søndag venter Lillestrøm på Aker Stadion.