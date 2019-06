Bjarne Berntsen forlenger med Viking

Bjarne Berntsen tok over Viking én måned etter nedrykket til 1. divisjon i 2017. På første forsøk ledet han «de mørkeblå» tilbake til det gjeveste selskap.

I år har Viking imponert i eliteserie-comebakcet. Stavanger-laget ligger på 6.-plass etter ti kamper, kun åtte poeng bak serieleder Molde, og med to kamper mindre spilt.

Viking-ledelsen er så fornøyde med det Berntsen har levert, at de forlenger kontrakten hans med to år. Viking har også innledet samtaler med resten av trenerteamet.

– Bjarne Berntsen har levert i henhold til målsetninger og forventninger - og vell så det. I tillegg er det utrolig kjekt å se den satsingen vi har med tanke på den lokale profilen vi ønsker å ha, sier daglig leder i Viking, Eirik W. Henningsen til klubbens hjemmeside.

Nyheten om Berntsens forlenging ble presentert overfor aksjonærene under den ekstraordinære generalforsamlingen i forbindelse med emisjonen i AS torsdag morgen. Der var hovedtreneren selv til stede og redegjorde blant annet for behovet at Viking blir mer konkurransedyktige økonomisk.

Bjarne Berntsen er meet fornøyd med å ha signert avtalen som strekker seg ut 2021-sesongen.

– Det er selvfølgelig veldig kjekt og en anerkjennelse for at vi har gjort en del rett. Det er også kjekt at klubbledelsen mener dette er det rette. Samtidig har jeg vært tydelig på at dette er den siste kontrakten jeg skriver som hovedtrener. Jeg blir 65 år når denne avtalen går ut, påpeker Bjarne Berntsen overfor Aftenbladet torsdag morgen.

Samtidig er Figgjo-karen og styret enige om at Berntsen kan gå over i en annen stilling i klubben når trenerkontrakten går ut om to og et halvt år.