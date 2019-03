Eckhoffs pallgrep imponerte NRK-kommentatoren: – Så smart hun var

HOLMENKOLLEN: Vindforholdene på kvinnenes siste skyting for sesongen ble svært krevende. Eckhoff, som kom inn litt bak teten, ventet med å skyte, mens flere av konkurrentene bommet.

Dermed pådro 28-åringen seg færre strafferunder enn resten.

– Så smart hun var, utbrøt NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det begynte å blåse en del, så jeg måtte stå og puste og puste og puste. Jeg var veldig fornøyd med bare én bom, sier Eckhoff til NRK etter løpet.

Eckhoff gikk ut ti sekunder bak Hanna Öberg i tet, men de to fikk også selskap av amerikanske Clare Egan.

Svenske Öberg hadde forspranget, men Eckhoff ga ikke opp. Den svenske jentens krefter holdt imidlertid helt inn.

Dermed ble det svensk seier - og norsk annenplass i Holmenkollen.

God norsk start

– Jeg måtte grave langt ned i kjelleren. Jeg var bekymret på toppen, men så kom det seg. Det er synd at jeg startet så sent, for det var nært, fastslår Eckhoff til NRK.

Både Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi og Anastasia Kuzmina kunne vinne verdenscupen sammenlagt før søndagens fellesstart. Wierer behøvde imidlertid bare å komme blant topp seks for å sikre verdenscuppokalen.

Kuzmina skjøt fullt hus da hun vant lørdagens jaktstart, men slovaken åpnet fellesstarten med hele tre bom.

Samtidig fylte både Wierer, Olsbu Røiseland, Eckhoff og Tandrevold.

Dermed virket verdenscupen nesten avgjort allerede etter første skyting. Med bommene til Vitozzi og Kuzmina lå Olsbu Røiseland godt an til å kunne havne blant de tre beste sammenlagt i verdenscupen.

Fakta: Verdenscup skiskyting kvinner søndag Verdenscup skiskyting søndag (antall strafferunder i parentes): 1) Hanna Öberg, Sverige 35.56,2 (2), 2) Tiril Eckhoff, Norge 0.01,3 min. bak (3), 3) Clare Egan, USA 0.10,4 (1), 4) Denise Herrmann, Tyskland 0.21,6 (4), 5) Lisa Theresa Hauser, Østerrike (2), 6) Paulína Fialková, Slovakia 0.54,7 (4), 7) Julia Simon, Frankrike 0.56,0 (4), 8) Franziska Preuss, Tyskland 0.56,2 (3), 9) Marte Olsbu Røiseland, Norge 1.01,6 (4), 10) Anastasia Kuzmina, Slovakia 1.04,1 (6). Øvrig norsk: 19) Ingrid Landmark Tandrevold 1.54,4 (5) Verdenscupen sammenlagt (25 av 25): 1) Dorothea Wierer, Italia 904, 2) Lisa Vittozzi, Italia 882, 3) Kuzmina 870, 4) Røiseland 855, 5) Öberg 741, 6) Fialkova 687, 7) Kaisa Mäkäräinen, Finland 673, 8) Herrmann 611, 9) Preuss 570, 10) Monika Hojnisz, Polen 567 Øvrige norske (topp 30): 11) Tandrevold 557, 13) Eckhoff 516.

Det skulle imidlertid bli mer dramatisk enn som så. På andre skyting sprakk Wierer fullstendig og pådro seg tre bom. Olsbu Røiseland bommet én gang, men Eckhoff fylte alle blinkene. Håpet for norsk seier levde i beste velgående.

På de siste to skytingene bommet Wierer to, men heldigvis for hennes del bommet også konkurrentene. Selv om Wierer ti slutt var nummer tolv i mål, vant hun verdenscupen foran landslagsvenninnen Vittozzi og Kuzmina.

Krevende siste skyting

Inn til siste skyting hadde Eckhoff selskap av Hanna Öberg og Fialkova. Den norske løperen røk på én bom mer enn konkurrentene. Amerikanske Clare Egan hang seg også på. Det gikk mot en duell mellom Sverige, Slovakia og USA.

Men Eckhoff hadde ikke gitt seg. Hun kom inn til siste skyting kort tid etter tettrioen. Vindforholdene virket svært vanskelige. Utøverne sto og sto og nølte med å løsne skudd. Fialkova bommet tre ganger, mens Öberg og Eckhoff nøyde seg med en hver.

Dermed gikk Eckhoff ut ti sekunder bak den svenske konkurrenten på den siste runden. Hun fikk imidlertid snart selskap av Egan. De to jaktet Öberg, som holdt unna inn mot mål.

Marte Olsbu Røiseland ble nummer ni på fellesstarten og endte på den sure fjerdeplassen i sammendraget. Ingrid Landmark Tandrevold avsluttet sesongen med en 19.-plass.