Viking-spillerne kunne feire med fansen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

En samstemt spillergruppe: Derfor ble de cupmestere

Når Viking-trener Bjarne Berntsen skal trekke frem hvilke spillere han mener var viktigst etter å ha sikret cupgullet, drar han frem dem som ikke spilte.

Anders Møllersen

Publisert: Oppdatert for mindre enn 30 minutter siden

ULLEVAAL: Mens Haugesund-spillerne gikk opp mot kongetribunen for å motta sølvmedaljene sine, samlet Bjarne Berntsen Viking-spillerne i en sirkel etter 1–0-seieren. Trenerveteranen gestikulerte og holdt det gående i 30 sekunder mens spillerne og støtteapparatet holdt rundt hverandre.

Etter han var ferdig brøt spillerne ut i jubel. Det gjaldt absolutt alle sammen, både dem som hadde lagt ned meter på banen, og dem som ikke hadde spilt i det hele tatt.

– Skal du bygge en prestasjonsgruppe, så er du nødt til å forstå at alle er like viktige. De som jeg vil trekke frem ekstra til denne kampen er dem som fikk den tøffe beskjeden på fredag om at de ikke kom med i 18-mannstroppen. Og den måten de responderte resten av helgen, den måten de backet opp spillerne som spilte, det er fantastisk. Det viser alt om det jeg har snakket om, som er samhold, sier en tydelig stolt Berntsen, med gullkonfetti i håret.

– Var det du sa til spillerne da du samlet dem før dere gikk opp og fikk pokalen?

– Det var litt av det jeg sa nå, ja. Det var en honnør til dem. Du så hvor glade de var de som ikke hadde spilt og. Tommy (Høiland) gikk og sa at det var det største han hadde vært med på, selv om han ikke hadde spilt ett minutt. Det er litt av det jeg tror vi har klart å bygge opp i Viking. At alle er like viktige, uansett hvor mye spilletid de får.

Fakta Fakta om ti siste NM-vinnere fotball menn Dette er de ti siste cupvinnerne i fotball for menn: * 2019: Viking * 2018: Rosenborg * 2017: Lillestrøm * 2016: Rosenborg * 2015: Rosenborg * 2014: Molde * 2013: Molde * 2012: Hødd * 2011: Aalesund * 2010: Strømsgodset * Rosenborg og Odd står begge med 12 cuptitler hver som best.

Les også DIREKTE TV: Få reaksjonene og analysene etter cupfinalen

Les også Gledeshyl og straffespark da Viking vant sin sjette kongepokal

Bjarne Berntsen samlet spillerne sine før de skulle få trofeet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Årets trener

Treneren har hatt noen herlige uker. Først sikret Viking femteplassen i serien, før han ble kåret til årets trener. Sesongen ble kronet med cupgullet.

– Det har gått over all forventning. Vi hadde ikke trodd dette på forhånd, sier Berntsen.

Tommy Høiland, som Berntsen nevnte, er ikke den eneste som struttet av glede etter å ha sikret cupgullet. Når utvalgte spillere ble spurt om hva de mente lå bak prestasjonen denne sesongen, var de samstemte.

– Det er det unike samholdet. Troppen som alltid vil bli bedre og pusher hverandre på trening. Det er stor konkurranse. Det er det som gjør utslaget for at vi presterer så bra, sier den lokale forsvarsspilleren Viljar Vevatne.

– Det er at vi er et lag som stoler på hverandre, jobber for hverandre og legger ned den ekstra meteren for hverandre. Det er en stor nøkkel i fotballen, sier unggutten Kristian Thorstvedt.

Les også Øyeblikket var som skapt for denne spilleren

Kristian Thorstvedt gråt av glede etter cupgullet. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Gikk mot Norges Fotballforbund

At samhold er så viktig er også hovedårsaken til at Berntsen gikk hardt ut mot Norges Fotballforbund da de ville øke antall kamper man måtte ha spilt for å få NM-medalje.

– Vi jobber utrolig mye med at alle er like viktige i gruppen. Det var derfor jeg reagerte så voldsomt på å forbundet skulle heve antall cupkamper fra én til tre for å bli mester. Dette er en prestasjonsgruppe som går sammen, og alle trener like tøft, like hardt og alle vil like mye. Det er bare elleve som spiller hver gang, pluss innbyttere. Heldigvis snudde de på det, så får vi håpe de ikke gjør om det neste år, sier Berntsen.

– Går foran i krigen

Men et godt kollektiv må også ha ledestjerner. Zlatko Tripic ble matchvinner etter å ha både skaffet og scoret på et straffespark i andre omgang.

Vevatne, Thorstvedt og Berntsen bruker store ord når du skal beskrive kapteinen sin.

– Han skaffer straffe og scorer mål. Han er en utrolig god spiller, i et utrolig godt kollektiv, sier Vevatne.

– Han er en autoritær spiller som går foran i krigen. I tillegg er han en herlig fyr og, sier Thorstvedt.

– Han er en matchvinner. Han har vanvittige holdninger, og han gir seg aldri, kommer det fra Berntsen.

Les også Zlatko Tripic er Zlatko Tripic

Zlatko Tripic har vært utrolig viktig for Viking denne sesongen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Matchvinneren berømmer hvordan laget har jobbet denne sesongen.

– Det er viktig at vi er ydmyke, lojale og hardtarbeidende. Vi har en kul spillestil, spiller god fotball og engasjerer publikum. I tillegg jobber vi steinhardt for hverandre. Det er litt av det av som beskriver Viking i år, sier Tripic.

Neste sesong skal Viking ut i Europa. Da vil de ta ytterligere steg, men det skal igjen være basert på én ting: Samhold.

– Vi er så avhengige av hverandre. Det er viktig at vi gjør sånn. Når det kommer anledninger som dette, så er alle viktige, ikke bare de spiller, men hele klubben, sier Tripic.