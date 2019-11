Didrik Tønseth imponerte stort i den nasjonale sesongåpningen. Richard Sagen, Adresseavisen

Tønseth utklasset alle da Sundby endte utenfor topp 30

Ingen greide å henge med på tempoet da Didrik Tønseth (28) klart vant lørdagens klassiske 15 kilometer på Beitostølen.

Publisert:

BEITOSTØLEN/OSLO: I tunge snøforhold på Beitostølen startet de beste norske langrennsherrene lørdag distansesesongen med 15 kilometer klassisk.

Ekstra tungt ble det for Martin Johnsrud Sundby. 35-åringen, som er verdensmester på distansen, ble regelrett utklasset av sine yngre landslagskolleger.

Sterkest var Didrik Tønseth, som gjorde som i fjor, og vant sesongens første distanserenn. Johannes Høsflot Klæbo ble nummer to, Simen Hegstad Krüger tredjemann.

– Det er veldig bra, solid avslutning. Det trenger du i verdenscupen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum om vinneren.

Tønseth selv er godt fornøyd med rennet og prestasjonen, men er usikker på hvor godt det hadde vært hvis resten av verdenseliten var med.

– Når det blir litt differanse mellom, er det er tegn på at det har gått høvelig fort. Men jeg tror blant andre Ivo Niskanen hadde staket godt rundt her også, sier han én uke før verdenscupen starter.

Johannes Høsflot Klæbo fikk en langt bedre dag i skisporet på lørdagens distanserenn. Richard Sagen / Adresseavisen

Fakta 15 km klassisk herrer på Beitostølen 1) Didrik Tønseth 34.56,7, 2) Johannes Høsflot Klæbo 0.18,9 min. bak, 3) Simen Hegstad Krüger 0.36,5, 4) Emil Iversen 0.40,9, 5) Pål Golberg 0.41,2, 6) Martin Løwstrøm Nyenget 0.43,8, 7) Erik Valnes 1.07,9, 8) Vebjørn Turtveit 1.19,3, 9) Mikael Gunnulfsen 1.22,0, 10) Sindre Bjørnestad Skar 1.28,8.

Sundby slått med over to minutter

Mens Klæbo og Tønseth kjørte hardt fra start, hadde Sundby, som har kuttet antall treningstimer kraftig, lite å svare med. Allerede fem kilometer ut i den nasjonale åpningen av langrennssesongen var han et halvt minutt bak. I mål hadde differansen opp til Tønseth økt til to minutter og 27,8 sekunder.

– Jeg innså lynraskt at dette ikke gikk all verdens. Da dro jeg i håndbrekket. Det blir mer eller mindre en Petter Northug-kopi de siste to rundene der, forklarer han.

Sundby, som bare ble nummer 31, er likevel ikke bekymret. Det viktigste nå blir å få tatt seg ordentlig ut i søndagens renn, slik at han har en god gjennomkjøring før verdenscupsesongen starter med minitour i finske Ruka neste helg.

– Jeg var tidlig på brekket her i dag. Det blir ikke noen pekepinn på noe som helst egentlig. Det er sånn som kan skje. Jeg er ikke spesielt bekymret over det, og jeg får en ny sjanse i morgen, sier Sundby.

Martin Johnsrud Sundby fikk det ikke til å stemme på Beitostølen lørdag. Terje Pedersen, NTB scanpix

Sjefen uendret om terreng-EM

Det er ikke bare i skisporet at Tønseth har imponert i år. I oktober tok han NM-gull i terrengløp, kun slått av Henrik Ingebrigtsen. I fjor tok han gull i øvelsen.

28-åringen er kvalifisert til EM i terrengløp i Portugal 8. desember, men det er fremdeles usikkert om han pakker ned løpeskoene og drar. Landslagssjef Nossum liker ikke tanken på at han skal droppe verdenscuprennene på Lillehammer samme tid, der en av sesongens tre tremiler skal gås.

– Jeg har sagt min mening, og den står jeg ved, sier han.

Han mener det er viktig å se Tønseth gå bra i flere lange løp, blant annet med tanke på Tour de Ski. For Tønseth kan det likevel bli aktuelt å dra til Portugal, hvis han mener han er kvalifisert til touren allerede etter kommende helgs mini-tour i Ruka.

– Hvis jeg er klar for Tour de Ski, så stikker jeg, slår han fast.