Scoret mot Viking: – Hadde aldri drømt om dette

FRØYLAND-VIKING 1–3

– Å score mot Viking ga en følelse som ikke kan beskrives. Vi hadde egentlig en morsom plan om å løpe og hente ballen i mål og løpe til midten med den om vi scoret. Men vi glemte det helt ut i jubelkaoset i etterkant, ler Morten Karlson.

Frøyland-forsvareren fikk en dag han sent vil glemme torsdag kveld.

For til pause i cupkampen mellom 4.-divisjonslaget Frøyland og eliteserielaget Viking, sto det 1–0 til vertene. Scoring: Forsvarsspiller Morten Karlson.

– Hadde ikke drømt om det

Da et Frøyland-hjørnespark gikk forbi alt og alle og endte på bakre stolpe, kunne 22-åringen bare strekke frem foten – og strekke armene opp i været i ellevill jubel.

– På forhånd hadde jeg ikke drømt om å score engang. Jeg har under ti mål på seniornivå, men har scoret på et par cornere. Det er ingen tvil om at dette målet vil rage høyest på lista, sier målscoreren til Aftenbladet.

Carina Johansen

At Viking oppskriftsmessig snudde til 3–1 i andre omgang var et lite skår i gleden, men Karlson og Frøyland kan si seg godt fornøyd med å ha sjokkert Viking de første 45.

Faktisk kunne de hatt flere enn den ene scoringen. Scott Vatne viste ved flere anledninger frem sin vanvittige skuddfot fra distanse, og satte Viking-målvakt Erik Arnebrott på to-tre store prøver.

Selv om ledelsen ikke holdt helt inn, legger ikke Karlson skjul på at opplevelsen ga inspirasjon. Det er ikke hver dag man scorer mot et eliteserielag.

Alf-Ingve skryter av broren

Nå gleder Karlson seg til resten av sesongen med Frøyland – ledet av Bjarne Berntsens bror Alf-Ingve.

– Hvem er den beste treneren av de to Berntsen-brødrene?

– Vår! Alf-Ingve. Soleklart. Du ser jo det. Med det laget Viking stilte i dag burde de gjort det enda bedre, smiler Karlson lurt.

Det vil ikke beskjedne Alf-Ingve Berntsen høre noe av.

– Haha, nei, det er broderen. Han har trent i toppen i mange år og gjort det godt. Det han gjorde da Viking sikret opprykket i innspurten i fjor, imponerte meg enormt mye. Da var jeg stolt av ham, sier Frøyland-treneren.

Frøyland gjorde en god figur

Han kunne glede seg over en flott cupopplevelse for Frøyland, med masse tilskuere og spillere som virkelig fikk vist seg frem.

– Broderen strammet dem dessverre litt opp i pausen, men dette gikk likevel bedre enn fryktet, smiler en beskjeden Alf-Ingve Berntsen.

– Hva betyr en slik kamp for en klubb som Frøyland?

Carina Johansen

– Utrolig mye. Nå satte vi ny tilskuerrekord her. Den gamle var på 800, mot Viking var det over 1000 tilskuere. Så var det sikkert mange som så den på TV også. Så lenge vi ikke skjemte oss ut var det god PR for oss, svarer Berntsen.

– Ble det utvekslet noen meldinger mellom trenerbrødrene på sidelinjen?

– Nei, egentlig ikke. Jeg tenkte ikke så mye på at det var broderen som sto der. Jeg snakket med ham før og etter kampen, men underveis lever man seg så inn i det som skjer på banen, sier han.

Tapet var Frøylands første for året, og Berntsen spøker med at det sånn sett kanskje kan være ødeleggende for flyten laget var inne i.

Samtidig varsler han om at det kan bli utfordrende å spille en vanlig seriekamp igjen etter dette.

– Det er vanskelig å komme ned på bakken igjen etter en opplevelse som dette. Spillerne er ikke vant til så mye folk og sånn. Men jeg får dra dem ned på jorda igjen, smiler han.