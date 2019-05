Tennisesset kom med en drakt med et helt spesielt budskap

PARIS. På pressekonferansen etter å ha vunnet kampen mot Vitalia Diatchenk 2–6, 6–1, 6-0, ventet nok slike spørsmål om det hun hadde på seg og hun svarte:

– Ordene står på fransk og forteller alt jeg står for som champion, dronning og mor. De ordene betyr mye for meg. Og jeg ønsker å minne andre på det, at de også er dronninger og alt det andre, sier hun til mediefolket.

Den amerikanske spilleren forteller at hun var veldig nervøs før møtet med den russiske motstanderen.

– Jeg er alltid det i første runde.

Veteranen hadde mye humor på podiet. Hun tullet med seg selv og det første settet som ikke var i nærheten av det hun er god for. Underveis hadde hun rare tanker, og hun følte seg helt «off».

– Jeg sa til meg selv: «Lykke til, Serena».

Hva er budskapet?

Spørsmålene fra pressekorpset dreide seg mest om det hun hadde på seg, og den amerikanske spilleren svarte villig.

Journalistene lurte på om det var en slags bikinidrakt, for det var en topp og en underdel. Men først og fremst var det undring på hva ordene betydde.

– Dette er ment for og forteller hvor fantastisk jeg er, og hvor fantastisk alle kvinner er, forklarer 37-åringen, som bor med familien sin i Florida. Hun og ektemannen har en datter, og Williams er en av de få som er mødre i dette sirkuset.

– Jeg vil gjerne slå et slag for å kunne være utøver og mor. Verden har forandret seg. Derfor må vi forandre politikken, fortalte hun.

Williams sikter til at aktive som blir mammaer i karrieren, blir sett litt ned på. Som om de er dårlige mødre.

Hun ønsker å vise at det går an å kombinere forskjellige roller.

Hadde en tung tid

Williams valgte å fortsette karrieren etter en dramatisk fødsel som nesten tok livet av henne. Hun fikk sin datter Olympia i 2017, og i februar i fjor fortalte hun til CNN om den dramatiske fødselen som fant sted på St. Mary’s Hospital på West Palm Beach i Florida 1. september det året.

Frem til da hadde hun vunnet 23 Grand slam-turneringer. Hun har tidligere fortalt at barnets hjertefrekvens falt dramatisk under riene. Operasjonen gikk fint, men seks dager etter fødselen skjedde dette:

Det begynte med en lungeemboli, som er en tilstand der en eller flere arterier i lungene blir blokkert av blodpropp. Sykepleierne ble varslet med en gang Williams ble kortpustet.

Legene fant et stort hematom, en hevelse i blodet i magen. Williams måtte tilbake til operasjonsrommet for å gjennomføre prosedyrer som forhindrer at blodpropper nådde lungene. Så kunne hun til slutt dra hjem og passe på sitt nyfødte barn.

Ett år etter spilte hun seg til finalen i Wimbledon.

ANTHONY DIBON / BILDBYRÅN

– Nå må jeg trene

I Paris, på Roland Garros, er hun klar for å prestere, selv om hun har slitt med skader det siste året.

– Jeg er normalt ikke er en skadeplaget spiller. Det har vært et krevende år for meg.

Hun forteller at hun gjorde veldig mye feil i dette oppgjøret. Jeg var «off» og det ble verre og verre, sier hun, mens journalistene ler.

– Jeg ble veldig frustrert og kjente ikke meg selv igjen. Dette var ikke den Serena jeg kjenner. Men så sa jeg til meg selv underveis at jeg bare måtte være positiv. Og nå føler jeg virkelig for å trene.

– Har du for få kamper inn mot French Open, spurte én i salen?

– Jeg har 30 år bak meg med trening, svarte hun.

MATTHIAS HAUER / BILDBYRÅN

Liker å forandre image

Fra podiet sa Williams også at hun er litt crazy. «Alle vet det nå» og hun tenkte ikke på sin forehand, men på sine klær.

Williams har ofte vært utradisjonell, som da hun hadde en helt spesiell tettsittende sort drakt etter fødselen.

– Men er ikke ordet gudinne mye å bære? spurte en amerikansk journalist, som igjen siktet til klesdrakten på banen. Hun hadde en lignende drakt med samme stoff på pressekonferansen.

Hun svarte ja, men hadde ikke noe imot det.