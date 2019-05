Magnus Carlsen slo dansk sjakkyndling (14): – En stor opplevelse

Det ble spilt to partier med hurtigsjakk (15 minutter), og den unge dansken valgte å starte med hvite brikker. Han brukte veldig mye mer tid på trekkene sine enn Carlsen. Dermed ble han tvunget til å gjøre flere ufordelaktige trekk.

Carlsen lot ikke den danske tenåringen slippe unna, og etter 35 trekk var partiet over.

I det andre partiet spilte verdensmesteren med hvite brikker. Også i det partiet utnyttet den dobbelt så gamle spilleren sin kjappe tankegang og presset dansken på tiden. Etter 54 trekk var også det siste partiet over.

– Jeg vant 26 av 26 partier i dag, så jeg er fornøyd, sa Carlsen til arrangøren.

14 år gamle Jonas Buhl Bjerre har tittelen internasjonal mester og er ranket som nummer 860 av verdens aktive sjakkspillere.

– Jonas har et ekstra nivå i forhold til alle de andre unge vi har. Han er absolutt den sterkeste 14-åringen vi har per dags dato. Det er ingen tvil om at han har muligheten til å nå langt, sier den danske sjakkpresidenten Poul Jacobsen.

– Dette blir vilt spennende. En stor opplevelse, sa den unge Carlsen-utfordreren selv før partiet.

Vant 24 av 24

Den norske verdensmesteren viste selv muskler ved sjakkbrettet allerede da han var på Bjerres alder. Som 13-åring ga han sjakklegenden Garry Kasparov tøff kamp i en turnering i 2004.

VM-vinneren startet sjakkoppvisningen med å vinne samtlige av de 24 partiene i simultansjakk. Han spilte med hvite brikker og hadde betydelig mindre tenketid enn sine motstandere.

Den danske internasjonale mesteren Jakob Aalbling-Thomsen voldte ham mest bry.

– Det var mange sterke spillere, så det var ikke lett, men jeg har en del erfaring, sa Carlsen etter oppvisningen i Cirkusbygningen i den danske hovedstaden.

Magnus Carlsen sitter fortsatt trygt øverst på den internasjonale sjakktronen etter at han vant VM-tittelen mot Vishy Anand i 2013. Han har forsvart sitt mesterskap tre ganger siden den gang. En gang mot Anand, deretter mot Sergej Karjakin og Fabiano Caruana.

Han har dessuten vunnet VM i hurtigsjakk to ganger og i lynsjakk fire ganger.

Variert program

Carlsen varmet opp til onsdagskveldens strabaser med et besøk i Zoologisk Have og Tivoli. Han spilte også streetbasket i løpet av dagen.

Selv om Carlsen forberedte seg med andre ting enn sjakk hadde han ingen intensjoner om å gjøre det enkelt for sine motstandere.

– Jeg har aldri opplevd at han ikke forsøker å vinne. Det er likegyldig om det gjelder sjakk, kort eller basketball. Han er en enorm fighter, sier hans danske trener Peter Heine Nielsen.