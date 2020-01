«MP» ferdig i TIL – dette skal han gjøre nå

Morten «MP» Pedersen (47) blir nestemann ut portene på Alfheim.

AVTALEN I BOKS: Her er Stig Bjørklund, Morten Pedersen og Stig-Arne Engen da Morten Pedersen skrev sin siste TIL-avtale i desember 2017. Foto: TIL.no

Den mangeårige TIL-profilen som de siste årene har vært ansatt som utviklingsleder for jente- og kvinnesatsingen i TIL, samtidig som han har drevet TILs samfunnsengasjement med fotballskoler inn mot andre nordnorske klubber og skolebesøk i Tromsø, har nå sagt opp stillingen sin og forlatt klubben.

– Jeg starter i ny jobb rimelig snart. Det blir spennende å prøve noe nytt, selv om det er vemodig å forlate klubben etter så mange år. Jeg har og vil alltid ha en stor kjærlighet for klubben. Men det skal bli godt å prøve noe nytt og utøve andre lidenskaper, sier Morten Pedersen til klubbens hjemmeside.

iTromsø har lenge vært klar over Pedersen-avgangen og vet han nå har takket ja til en jobb utenfor fotballen. Tidligere fredag svarte daglig leder Kristian Høydal slik på spørsmål om at Pedersen hadde forlatt sin stilling.

– Du har hørt et rykte som du vil ha bekreftet. Det blir rene spekulasjoner fra din side. Vi kommenterer ikke personalsaker, svarte Høydal da.

– Vi vet det stemmer. Så da blir spørsmålet, blir stillingen til «MP» erstattet?

– For et dumt spørsmål, svarte Høydal fredag morgen.

Få timer senere la TIL nyheten ut på sin hjemmeside under tittelen «En klubblegende takker av».

Lang spillerkarriere

«MP» spilte totalt 193 A-lagskamper for TIL og debuterte for TILs A-lag i 1992. Han dro videre ut etter 1995-sesongen før han kom «hjem» og spilte fra 2003 til han måtte legge opp etter 2006-sesongen etter å ha pådratt seg en alvorlig hodeskade i duell med Starts Marius Johnsen.

Pedersen har spilt for klubber som TIL, Brann, Rosenborg, Brøndby, Borussia Mönchengladbach og Gent i løpet av sin karriere som spiller.

Etter at han måtte legge opp som spiller, har Pedersen trent TUILs A-lag i 1. divisjon i 2009 og 2010, og ledet klubben til ny kontrakt på nest øverste nivå, før han ble en del av utviklingsavdelinga i TIL. Han har jobbet med SNN-akademiet, som TIL har i samarbeid med Sparebanken Nord-Norge, siden 2011.

Dette vil han savne

Fra 2014 til og med 2017 var han toppspillerutvikler i klubben, før han gikk inn i sin nye rolle som utviklingsleder for jente- og kvinnesatsingen i kombinasjon med samfunnsengasjementsrollen med klubbesøk over hele Nord-Norge.

– Det har vært utrolig gøy å reise rundt i landsdelen og gi inspirasjon til unge gutter og jenter. Det nærmer seg 10 000 spillere i tallet. Det kommer jeg virkelig til å savne, sier Pedersen til klubbhjemmesiden.

– «MP» har vært i klubben i 18 år. Først ni år som spiller og deretter ni år flere ulike roller. Hans innsats for TIL har vært helt strålende. Det takker og bukker vi for. Jeg ønsker han all mulig lykke til med neste jobb og så håper jeg vi får se han på Alfheim med jevne mellomrom også i fremtiden. «MP» vil alltid være en del av TIL og Alfheim, sier Kristian Høydal til klubbens hjemmeside.

