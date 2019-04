Kolstad til semifinalen i sluttspillet etter dramatisk avslutning

Kolstad 24–22 Drammen (13–11)

Kolstad vant første sluttspillskamp mot Drammen i forrige uke etter å ha gjennomført en mesterlig snuoperasjon.

Dermed hadde trønderne muligheten til å ta seg videre til semifinalen i det andre oppgjøret mot Drammen hjemme i egen hall.

På ingen måte en enkel oppgave for Kolstad, all den tid Drammen er et av Norges beste lag og ikke minst var ute etter revansje etter tapet i første kamp.

Og kampen skulle vise seg å bli så dramatisk som det lå an til på forhånd. Kolstad snudde 17–20 til 21–20 i sluttminuttene, og var i ledelsen med to minutter igjen på klokka.

Den ledelsen klarte Stian Gomos menn å beholde oppgjøret ut og vant til slutt 24–22. Det betyr at Kolstad er i semifinalen i sluttspillet.

Tok kommando fra start

Kolstad var best på slutten, men det var de også i starten egen hall. Etter åtte minutter hadde de rødkledde blåst Drammen av banen og ledet med imponerende 5–1.

Publikum i Kolstad Arena kunne allerede lukte semifinaleplassen i det fjerne.

Anført av en strålende Rasmus Carlsen framover i banen og et pottetett forsvar, herjet Kolstad med sjokkerte drammensere i åpningsminuttene.

Drammen slo tilbake

Dessverre for Stian Gomo og co gikk det ikke mange minuttene før ledelsen var spist opp. Snaut kvarteret spilt og lagene var like langt med 6–6.

Det offensive fyrverkeriet til Kolstad i åpningsminuttene gikk raskt opp i røyk. De neste minuttene bar preg av nervøsitet med enkle tekniske feil og svake skuddforsøk.

Robin Andersen

Drammen ledet 8–6, før landslagsspiller William Aar dukket opp, brøt seg gjennom gjestenes forsvar og hamret inn 7–8. Lars Eggen Rismark i Kolstad-buret fulgte opp med en strålende redning, før Aar i påfølgende angrep banket inn utligningen til 8–8. Etter en rask timeout, ordnet Daniel Brandmo 9–8 med en frekk avslutning alene med keeper.

Hjemmelaget i føringen

Og plutselig var Kolstad like brennhete som de var helt i starten av kampen.

Martin Tangvik satte inn 10–9 alene med keeper, før sammen mann igjen var i samme situasjon. Da bommet Kolstad-spilleren, men Aar satte returen på imponerende vis med det som kan beskrives som en volleyballsmash.

Hjemmelaget både kontret og skjøt Drammen i stykker i 1. omgang. Til pause ledet trønderne fortjent 13–11.

Det som for noen uker siden virket som en fjern drøm, var nå en halvtime unna å bli en realitet.

Dramatisk avslutning

Men der Kolstad var best før pause, var Drammen hakket hvassere etter hvilen.

Likevel hang trønderne godt med i kampen, mye takket være en meget sterk Eggen Rismark bakerst, som sto fram med en rekke redninger. Med under kvarteret igjen av oppgjøret var stillingen 17–17.

På 17–17 endret kampen karakter. Kolstad fikk en to minutters utvisning og straffekast imot. Den overtallsperioden utnyttet gjestene godt, for et par minutter senere sto det 20–17 til Drammen.

Men Kolstad nektet å gi seg, og kjempet seg inn i kampen til 20–21 med drøyt seks minutter igjen. Til slutt vant trønderne 24–22.