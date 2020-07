Bohinen kalte egne spillere for «kjerringer». Det skaper heftig debatt.

Flere mener Aalesund-trenerens ordbruk er problematisk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Lars Bohinen har måttet tåle kritikk etter lørdagens uttalelser. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Uttalelsen fra Bohinen stammer fra et intervju med Eurosport etter eliteserieoppgjøret mot Brann i slutten av juni, men ble brukt i et innslag før lørdagens kamp mellom Vålerenga og Aalesund:

– Vi er kjerringer i boksen, og det tror jeg vi må begynne å ta innover oss, sa Aalesund-treneren.

Videoklippet la så Gjert Moldestad, talsmann for Norsk Supporterallianse ut på Twitter. Innlegget er blitt likt av nesten 450 personer, og er også retweetet og kommentert hyppig.

– Jeg hadde ikke forventet den responsen, innrømmer Moldestad til oss.

Gjert Moldestad har sett seg lei av slike kommentarer. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Les også Hegerberg om marerittet: – Litt av identiteten ble tatt fra meg

Ville ikke henge ut Bohinen

Moldestad poengterer at han ikke er ute etter å henge ut Lars Bohinen. Han er ute etter å komme slike uttrykk til livs.

– Jeg har lagt merke til den sjargongen og måten å referere til kvinner, lenge og flere ganger. Jeg var ikke ute etter å ta Bohinen, for jeg har hørt at han er en bra fyr, men jeg ville ta opp en ukultur med å beskrive negative ting i herrefotballen med kvinneuttrykk. Jeg synes ikke de hører hjemme i fotball, sier Moldestad.

– Da jeg hørte uttrykket følte jeg for å ta det opp. Når man sammenligner dårlig forsvarsspiller i herrefotball med kvinner, så synes jeg det ikke er riktig. Hva mener man med det? Er kvinner dårligere fotballspillere, eller svakere i forsvar? Det må gå an å finne et annet synonym. Det er det samme med å sparke eller kaste som en jente, fortsetter Moldestad.

TV 2 og Nettavisen har skrevet om saken tidligere. I snakk med TV 2, så har Bohinen vist til hva han sa til Nettavisen søndag.

– Jeg har ikke fått noen reaksjoner på det, men jeg fryktet det. Folk må ikke være så sarte. Jeg orker ikke bry meg om sånne ting, litt takhøyde må det være. Folk blir jo krenket for ingenting i dagens samfunn. Folk må kutte ut, sa Bohinen til Nettavisen.

Vi tok kontakt med Bohinen mandag kveld, men da ville han ikke kommentere saken ytterligere.

Les også USAs fotballstjerner tapte i retten: Fikk ikke medhold i gigantisk lønnskrav

Ble kalt «guttejente»

Brann-supporteren Moldestad har fått masse reaksjoner etter å ha lagt ut tweeten, og det er blitt diskutert kraftig i kommentarfeltet under innlegget.

– Det har vært veldig mange som har sagt tusen takk. Deriblant Guro Pettersen, som har fortalt om noen episoder. Det er mange som har engasjert seg, og som har undret seg om hvorfor dette ikke er blitt tatt opp før. Så har jeg fått masse «drit», som mener at det er krenkehysteri, sier Moldestad.

– Poenget er å snakke om ukultur og hvordan man beskriver dårlig fotball, legger han til.

Piteå-keeper Guro Pettersen, som Moldestad henviste til, viser til hva hun har skrevet på Twitter da vi tok kontakt.

– Reagerte jeg da jeg hørte intervjuet? Ja. Gjorde jeg noe med det? Nei. Hele barndommen ble jeg kalt «guttejente» fordi jeg var tøff, uredd og god i sport. De som var dårlige «kastet som en jente» og «sparket som en jente», skriver den tidligere Vålerenga-keeperen på Twitter.

Før hun la ut en video av en egen prestasjon som et tilsvar til dem som skulle ville kalle henne «kjerring»:

– Språk er også makt

Direktør for elitefotball i Norges Fotballforbund, Lise Klaveness, har også tatt til Twitter for å uttrykke hva hun mener.

– Slik jeg ser det handler det om profesjonalitet og hvilken historie vi ønsker å fortelle om idretten vår. Uttrykket er opprinnelig fra en tid hvor generell holdning var at fotball er for menn. Slik er det ikke lenger, innleder hun innlegget.

– Nå som fotball er Norges og verdens største idrett for kvinner er vi egentlig langt forbi uttrykkets utgangspunkt. Da er det et poeng å skrote det for å unngå unødvendig sementering av utdaterte holdninger, fortsetter Klaveness.

Les også Norsk fotballproff utsatt for netthets: – Jeg er sjokkert

Lise Klaveness mener kommentaren representerer et større problem. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den tidligere landslagsspilleren poengterer at også «språk er makt».

– Det er selvsagt høy takhøyde i fotballen for å gi uttrykk for følelser og konkurransedriv. Men alle vi som jobber profesjonelt i næringen bør anse det som en del av jobben å ta utgangspunkt i den grunnleggende verdien om at fotball er for alle og tilpasse språket vårt deretter, skriver elitefotballdirektøren.