Everton frustrerte Liverpool og var nær seieren

Liverpool nådde ikke opp mot sitt beste og måtte nøye seg med 0–0 i byderbyet mot Everton i sin første kamp etter koronapausen.

På tross av null tilskuere var det tøffe tak også i dette Merseyside-derbyet. Foto: Jon Super / AP Pool

NTB

Everton – Liverpool 0–0

Carlo Ancelottis Everton ligger på 12.-plass med 45 poeng opp til naboen på tabelltopp etter 30 spilte runder, og selv om Liverpool koblet grepet etter pause var det langt fra så stor forskjell mellom lagene.

Faktisk var Everton nærmest seieren etter et par gigantiske muligheter med ti minutter igjen å spille. Først hælflikket Dominic Calvert-Lewin fra kloss hold, og deretter satte Tom Davies Allisons retur i stangen. Calvert-Lewin hadde en skummel heading som gikk like utenfor fra to meters hold like etter.

Der var det nær at Liverpool gikk på sitt annet serietap for sesongen. 0-3-tapet for Watford er det eneste hittil.

Uansett: Liverpool har skaffet seg sterke 83 poeng på 30 kamper og har et forsprang på 23 poeng ned til Manchester City på 2.-plass. Med seier over Burnley mandag vil Manchester City være 20 poeng bak Liverpool med åtte kamper igjen å spille.

Liverpool venter på sitt første seriegull siden 1990, og det aller første siden serien ble døpt om til Premier League. Det vil være klubbens 19. ligatittel når det kommer.

Det er fortsatt bare syltynn teori som kan frata dem årets seriemesterskap.

Uavgjort

Seks av de siste sju kampene på Goodison Park mellom lagene hadde endt med uavgjort før oppgjøret søndag kveld, og sannelig endte det ikke med ny poengdeling.

Roberto Firmino hadde en akseptabel avslutning fra rundt 18 meter etter 33 minutters spill, men skuddet med venstrebeinet gikk meteren utenfor målet til Everton-keeper Jordan Pickford. Det var det farligste som skjedde i de første 45 minuttene.

James Milner måtte ut med hamstringskade rett før pause og ble erstattet av Joe Gomez. Takumi Minamino ble erstattet av Alex Oxlade-Chamberlain etter pause. Det er uklart hvor mye akkurat det bidro til at det ble stor Liverpool-dominans i starten på 2. omgang. Everton fikk knapt låne ballen, men selv om Liverpool stort sett presset ble det få skumle sjanser ut av det.

I stedet var det Everton som var nærmest seieren da det dro seg til.

På benk

Liverpool åpnet kampen med svært sterke folk på benk. Blant annet satt toppscoreren Mohamed Salah der, og egypteren kom heller aldri på banen. Kanskje kunne Salah ha bidratt mer for Jürgen Klopps mannskap på topp?

Det får vi aldri vite svaret på, men det vil ikke overraske om han er med når Liverpool møter Crystal Palace hjemme i neste serierunde onsdag.

Liverpools siste kamp før koronapausen i Premier League endte 2–1 hjemme mot Bournemouth 8. mars.

Begge lags spillere spilte med «Black lives matters» på ryggen i søndagens oppgjør, som alle lagene i denne Premier League-runden.

