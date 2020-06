Liverpool lekte seg med Crystal Palace. Nå kan de få seriegullet servert av rival.

Liverpool feide Crystal Palace av banen.

Fabinho (nummer to fra høyre) scoret en perle fra 30 meter til Liverpools 3–0-mål mot Crystal Palace. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Liverpool – Crystal Palace 4–0

Nå nærmer øyeblikket seg, som hele Liverpool og fansen har ventet på.

Etter et arbeidsuhell mot Everton, var Liverpool igjen i scoringshumør.

En frisparkperle av Trent Alexander-Arnold og et klassemedtak og påfølgende avslutning av toppscorer Mohamed Salah ordnet seier mot Crystal Palace på Anfield.

En ny trepoenger i kassa betyr at Manchester City må ta tre poeng mot topplaget Chelsea torsdag, hvis ikke er Liverpool seriemester uten å spille selv.

Skulle Manchester City ta poeng mot Chelsea, så kan Liverpool sikre tittelen mot nettopp Citys på deres hjemmebane neste uke.

Mohamed Salah (høyre) med Sadio Mané etter scoringen rett før pause. Foto: PAUL ELLIS / X01348

Frisparkscoring

Crystal Palace pustet lettet ut for første gang i kampen etter åtte minutter. Et innlegg fra kaptein Jordan Henderson havnet i beina til Georginio Wijnaldum, men nederlenderens skudd fra sju meter spratt utenfor.

Bortelaget fikk ikke låne ballen noe særlig, og etter 23 minutter satt den første bak Wayne Hennessey i bortemålet. Trent Alexander-Arnold skrittet opp på et frispark fra drømmehold på 20 meter. Skuddet skrudde han opp i det venstre hjørnet.

Henderson kunne lagt på stillingen kun fem minutter senere etter en dårlig utført keeperboksing, men skuddet hans ble blokkert av et oppofrende Palace-forsvar.

Jürgen Klopp bruker drikkepausen til å gi instruksjoner til laget sitt på Anfield. Foto: SHAUN BOTTERILL / X01348

– Perfekt

Rett før pause klarte ikke Palace å stå imot lenger. Fabinho la ballen følsomt i bakrom, og Salah svarte med å ta den med på brystet inn i 16-meteren, og legge den til side for keeper på sitt neste touch.

Fabinho viste i andre omgang at foten hans ikke bare er til for å slå pasninger. Etter 55 minutter smalt brasilianeren til fra hele 30 meter. Ballen lå helt stille i luften og gikk som et prosjektil i det venstre hjørnet.

– Det er perfekt fra Fabinho, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Og Liverpool ga seg ikke der. Crystal Palace ble fristet til å flytte frem noen flere spillere etter 68 minutter, men det straffet seg. Hjemmelaget kontret, og Salah sendte Mané gjennom. Senegaleseren skrudde ballen i lengste alene med keeper.