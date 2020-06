Berntsen gjør fire endringer: Disse 11 starter for Viking mot Mjøndalen

17 år gamle Sondre Auklend får sin første kamp fra start i Eliteserien.

Sondre Auklend kom inn som innbytter i serieåpningen mot Bodø/Glimt forrige tirsdag. Mot Mjøndalen i kveld starter 17-åringen for Viking. Foto: Anders Minge

SR-BANK ARENA: Det er bare tre poeng som er godt nok for Viking når de får besøk av Mjøndalen hjemme i Jåttåvågen i kveld.

Viking stiller med tre spillere som alle debuterer fra start i Eliteserien og gjør totalt fire endringer på laget sammenlignet med de 11 som startet i Bergen søndag.

Kampen har avspark klokken 18.00 og du følger den sammen med Ingve Bøe i vår livechat.

De mørkeblå står med null poeng på de to første kampene. Spillet har bare glimtvis minnet om fjoråret da det svingte av Viking. Offensivt er det lite å rope hurra for, defensivt har Viking sett ut som en sveitserost. I tillegg har de personlige feilene florert.

Det fikk Kristoffer Løkberg høre etter tapet i serieåpningen.

To på tygga

Bjarne Berntsen er inderlig klar over Vikings problemer i sesonginnledningen og varslet på vei hjem fra Bergen at han ville ta grep før møte med Vegard Hansen & co.

Og fikk spillernes velsignelse på direkten.

I første serierunde kollapset Viking i 2. omgang hjemme mot Bodø/Glimt og tapte 2–4. I søndagens vestlandsderby på Brann Stadion, i runde nummer to, tapte Viking 0–3 etter igjen å ha fått juling etter pause.

Noe må gjøres. Og Berntsen gjør ord til handling. På laget som løper ut i solsteiken på SR-Bank Arena klokken 18 er det fire endringer og tre debutanter fra start i Eliteserien.

Viking stiller slik (4–3–3):

Iven Austbø – Fredrik Torsteinbø, Runar Hove, Viljar Vevatne, Rolf Daniel Vikstøl – Joe Bell, Kristoffer Løkberg, Sondre Auklend – Ylldren Ibrahimaj, Veton Berisha, Jefferson de Souza.

Benken: Trym Ur, Herman Haugen, Zymer Bytyqi, Tommy Høiland, Even Østensen, Sebastian Sebulonsen, Adrian Pereira.

Bjarne Berntsen har ikke fått den starten på sesongen han hadde ønsket seg. Foto: Anders Minge

4–3–3 eller 4–2–3–1?

Ute fra laget som startet i Bergen er Adrian Pereira, Johnny Furdal, Zymer Bytyqi og Even Østensen. Furdal er ikke i troppen, de tre øvrige starter på benken.

17 år gamle Sondre Auklend får sammen med Bell og De Souza sin debut fra start i Eliteserien. Mens veteranen Rolf Daniel Vikstøl før sin første seriekamp for året når han erstatter Pereira på venstrebacken.

Så er spørsmålet om Viking kommer i 4–3–3 eller om de kommer i 4–2–3–1 slik det kunne se ut som på trening før kampen. Berntsen har tidligere stablet spillerne sammen i det som ser ut som 4–2–3–1-formasjon på trening, men i kamp blir det en 4–3–3-formasjon ut av det.

Tommy Høiland starter på benken i tredje kamp på rad for Viking. Mot Brann søndag skaffet han straffe. Men misbrukte sjansen til å redusere da han feilet fullstendig i sitt forsøk på en arrogant chip fra ellevemetersmerket. Foto: NTB scanpix

Laguttaket oser av 4–2–3–1 med Bell og Løkberg som to defensive ankere, mens Sondre Auklend får taktstokken som hengende spiss bak Berisha.

Men tar Viking-treneren sjansen på å teste enda en formasjon etter at 4–4–2-flørten like før sesongstart ikke fungerte?

Svaret får vi når dommeren blåser i gang oppgjøret klokken 18.

PS! Viking spiller ny kamp allerede lørdag. Da venter Vålerenga borte.