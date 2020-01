Sagosen: – Reinkind er en klassespiller

Til sommeren blir de klubbkamerater, men først skal Sagosen og Reinkind prøve å vinne EM for Norge.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

JUBEL: Sander Sagosen t.h., Harald Reinkind og målvakt Torbjørn Bergerud jubler etter seieren over Frankrike i Trondheim Spektrum. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Espen Hartvig, NTB

Sander Sagosen mener Harald Reinkind har tatt steget opp der han skal for Norge. Neste søndag kan de vinne EM sammen. Fra sommeren blir de lagkompiser i Kiel.

– Det er fantastisk å spille sammen med Harald og de andre høyrebackene. Jeg synes han har fått et gjennombrudd med den norske landslagsdrakten og steppet opp. Dette gjenspeiler jo bare den høsten han har hatt i Kiel med mye tillit. Han er en klassespiller, sier Sagosen.

Lest denne? Tror ikke at Bergen hadde kokt like mye som Trondheim

Mye tillit

Søndag kan Norge slå Sverige ut av deres hjemme-EM. Svenske håndballeksperter frykter en utklassing foran nesten 11.000 tilskuere i Malmö. Så imponerende har Reinkinds lag vært de siste dagene.

– Jeg tror ikke vi har fått ut det maksimale hittil, sier Sagosen.

Reinkind står med 13 mål på 20 forsøk og i tillegg bunnsolid innsats i forsvar. Bergenseren er oppe i nesten to timers spilletid på fire kamper. En høst med mye tillit i Tyskland, ser ut til å ha gjort Reinkind svært godt.

Fem av EM-scoringene hans er kommet etter gjennombrudd og seks på skudd fra distanse. Reinkind står også med åtte målgivende pasninger hittil i mesterskapet.

Fakta Harald Reinkind og Eivind Tangen Fakta om bergenserne i håndball-EM etter fire kamper: Harald Reinkind Spilletid: 1 time og 49 minutter Skudd: 20 Mål: 13 Eivind Tangen Spilletid: 42 minutter Skudd: 7 Mål: 2

Flyter godt

Sagosen topper scoringsstatistikken i EM etter fire kamper, og det er blitt mye tid ute på banen sammen med Reinkind.

– Det er veldig fint å spille sammen med Sander. Vi finner hverandre bra og klarer å lese hverandres spill. Det har fungert bra så langt, sier Reinkind.

Sagosen bytter ut Paris St. Germain med Kiel til sommeren.

– Jeg håper Sander og jeg kan utnytte det samarbeidet. Det at vi spiller sammen i det daglige, vil også kunne dras med til landslaget tror jeg, sier Reinkind.

Vinner Norge EM, er også OL-plassen sikret. Blir det ikke norsk gull neste uke, venter en meget overkommelig OL-kvalifisering i Trondheim i april.

Fått med deg denne? Svenskenes bytur skapte bråk. Derfor lar Berge spillerne ta en øl etter kampene.

13 MÅL: Harald Reinkind har satt 13 baller i mål på fire kamper i mesterskapet. Her fra oppgjøret mot Ungarn i Malmö. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Forventer revansjesugne svensker

Sverige har hatt et svakt EM hittil. Svenskene ble helt utspilt av Portugal og tapte 25–35 fredag.

– Det ville vært typisk at Sverige kom fra et timålstap og så gjør en kanonkamp mot oss. De er revansjesugne og ønsker å reise seg. Vi vil nok se et annet svensk lag enn mot Portugal, men jeg er helt sikker på at vi kan få dem ut av rytmen, sier Reinkind.

Han har også bra kontroll på de svenske keeperne. Reinkind spilte sammen med både Andreas Palicka og Mikael Appelgren i Rhein Neckar Löwen.

Publisert: Publisert 19. januar 2020 11:00

Les også

Mest lest akkurat nå