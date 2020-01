Her er utøverne som jubler over en dårlig vinter: – Det er vel som å banne i kirken

Ikke alle syns det er så farlig at snøen og kulden uteblir. Roerne har aldri opplevd en slik treningsvinter.

Frammuseet passeres på vei ut. En oransje himmel danner lekre kulisser for Marianne Madsen (t.v.), Siri Kristiansen og trener Johan Lidberg. Foto: Morten Uglum

Januar 2020. Vanligvis er det is på fjorden på denne tiden av året. Nå kan landslagsroere bruke hjemlig farvann til sesongforberedelser.

– Dette har vært noen av de flotteste turene jeg har vært med på. Det å sitte i båten med en fantastisk himmel over seg føles godt, sier Marianne Madsen (27).

Hun og jevngamle Siri Kristiansen er overveldet. Når de få meterne med slush inne ved kaiområdet i Oslo er tilbakelagt, åpenbarer det seg et havrom kun med noen måker som skriker langt der borte. Himmelen er mer oransje enn rød, omgivelsene inspirerende og det som venter er to timer roing i rolig tempo.

– Det er speilblankt og perfekte forhold, konstaterer Kristiansen, der hun ser ut på havoverflaten.

Marianne Madsen er en av dem som ikke gråter over at vinteren er mild, at snøen er fraværende og at de på enkelte dager bare er noen forsiktige kuldegrader. Det er mest pluss, unormalt, men likevel noe duoen i robåten setter pris på.

Dronningen er Christiania Roklubs base i Oslo. Klubbvenninnene Siri Kristiansen (t.v.) og Marianne Madsen gjør seg klar til dagens andre økt på vannet. Foto: Morten Uglum

Flere i samme båt

De to eliteutøverne fra Christiania roklub er i samme båt som mange padlere, sykkelryttere og løpere, som også trives med måneder som har lettet på vintergrepet.

– Det er vel som å banne i kirken overfor langrennsløperne når jeg sier at jeg ikke savner snøen og at det er en flott vinter, sier Madsen.

Vanligvis er hun glad i å gå på ski, men nå er hun i en egen boble. 27-åringen er sommeridrettsutøver. Det er et mål å nå, og det ligger i Asia. I OL håper hun å kunne delta i dobbeltsculler, men først i starten på februar skjer det norske uttaket i Portugal. Kun to utøvere får sitte i dobbeltsculleren under OL-kvalifiseringen i Luzern i mai.

Kristiansen, som skal i aksjon der i en annen båt, er enig i at denne tiden på hjemmebane er uforglemmelig.

– Jeg føler at vi ror mot evigheten. Det er bare åpent vann så langt vi ser, sier hun.

Siri Kristian (nærmest) og Marianne Madsen omgitt av vann med en tynn isflate. Like etter er de på åpent vann. Foto: Morten Uglum

Følgebåt er påbudt

Sammen med duoen er landslagstrener Johan Lidberg i følgebåten. Svensken skal coache roerne og trenger derfor ikke å fyre opp. Han roper til dem fra få meters avstand.

I hans farkost er det redningsvester hvis noe skulle skje. Roerne har hverken våt- eller tørrdrakt på seg, kun ull- og vindtett tøy. Vottene er spesielle, de kalles pogies i mangel av et norsk navn. Vottene har åpne hull på hver sin side som håndtaket går gjennom. Det betyr at roerne får et godt grep direkte på årene, i motsetning til å ha på seg hansker.

– Dette er vårt kontor, men det er en annerledes dag på jobben, sier treneren.

Fakta Forbereder OL-kvalifisering Roerne i båtene som ikke allerede er OL-klare får en ny sjanse i Luzern 19. mai. Ikke siden OL i Atlanta i 1996 har Norge deltatt på kvinnesiden. I elitegruppen på åtte kvinner kjemper fire om plass i dobbeltsculler: Marianne Madsen, Inger Kavli, Thea Helseth og Jenny Rørvik. Hvem de to blir avgjøres 4. og 5. februar i Portugal. Siri Kristiansen og Hanna Gailis Inntjore skal delta i Sveits i toer uten. Maia Lund og Oda Madland Agesen deltar i lettvekts-toer. Da gjenstår én plass i single. Den går til én av dem som ikke kommer med i dobbeltsculleren.

Marianne Madsen (t.v.) og Siri Kristiansen får tilrop av trener Johan Lidberg. Foto: Morten Uglum

Må få opp kvinnene også

Lidberg er ansvarlig for en stor kvinnegruppe som prøver å rette opp statistikken. For det har ikke vært en norsk kvinnebåt i OL på 24 år.

Lenge klaget kvinnene på systemsvikt, at de ikke ble satset på sammenlignet med menn. Da tok forbundet og landslagstrener Johan Flodin grep.

Nå mener Madsen og de andre at det ikke er noe å jamre seg over. Nå er det opp til dem, men det er fortsatt utfordringer med tanke på økonomi. Klubbene må bære mye av byrden.

Uansett jobber mange roere hardt for å komme til Tokyo via Luzern. Og da passer det ekstra godt at roerne så tidlig kan være i sitt rette element.

Bare det å kunne variere alle timene inne på romaskin med en frisk økt i båten, er av stor verdi. Det blir ensformige økter hvis de ikke kan brytes opp.

– Det betyr mye å få vannfølelsen også. Vanligvis kan vi risikere at Årungen ikke blir isfritt før i april/mai, sier Madsen.

Dyreliv på nært hold

På vei ut fjorden er det unormalt stille.

– Vi har sett noen på SUP-brett (Stand up padling) og havkajakker, men vi er ganske alene. Det er oss, Color Line og Nesoddfergen som er på vannet, ler Madsen.

Hun forteller om naturopplevelsene du aldri kan få i et treningsrom.

– Vi har sett masse seler som stikker hodene opp av vannet. De titter på oss og ser hva som skjer, og så dukker de ned igjen.

Marianne Madsen (t.v.) og Siri Kristiansen får helt andre opplevelser ute på vannet enn i treningsrommet. Foto: Morten Uglum

Jakten på toppform i mai

De som allerede er tatt ut til OL, kan toppe formen mot juli/august.

Gjengen med Olaf Tufte, Kjetil Borch og alle de andre som allerede har OL-billett, og Birgit Skarstein som skal være med i Paralympics, er for tiden på snø i Livigno. For hvem kunne ane at det skulle bli så bra på hjemmebane?

Siri Kristiansen er håpefull. Hun er allerede tatt ut til OL-kvalifisering i båten som skal ro toer uten, sammen med Hannah Gailis Inntjore.

Hun må bare tro at alt er mulig.

