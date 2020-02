Ustoppelige Bolsjunov slo Røthe på oppløpet

Sjur Røthe hang med verdenseneren helt inn på oppløpet i Falun, men måtte gi tapt i spurten.

Aleksandr Bolsjunov tok nok en distanseseier i verdenscupen. Her er han avbildet foran Sjur Røthe i Oberstdorf nylig. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Like før oppløpet gled Sjur Røthe forbi verdenscupleder Aleksandr Bolsjunov. Da øynet vossingen for alvor muligheten for norsk seier på søndagens 15 kilometer lange fellesstart, men noen sekunder senere var det ingen tvil.

Bolsjunov parkerte Røthe og tok sin fjerde strake distanseseier i verdenscupen.

– Russeren kommer seilende og feier forbi. Han vinner igjen i den gule trøya. Han er umulig i år, Bolsjunov, sa NRKs kommentator Jann Post da russeren suste inn til seier.

Aleksandr Bolsjunov jubler for seier i Falun søndag. Foto: Henrik Montgomery, TT / NTB scanpix

Ivan Jakimusjkin tok tredjeplassen, 9,7 sekunder bak sin landsmann på toppen av seierspallen.

Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger, Finn Hågen Krogh og Jan Thommas Jenssen ble henholdsvis nummer fem, seks, syv og åtte.

Krüger kunne imidlertid ha havnet høyere på resultatlisten om han hadde unngått å falle i en av de siste utforkjøringene.

Sjur Røthe (t.v.) sammen med den russiske vinneren Aleksandr Bolsjunov og Ivan Jakimusjkin. Foto: Henrik Montgomery, TT / NTB scanpix

Røthe hadde gode ski, men ikke nok krefter igjen til å spurtslå Bolsjunov.

– Jeg var utrolig sliten, det var et knalltøft løp. Han (Bolsjunov) viste i går at han er en habil sprinter, og det var vel bare Pål (Golberg) og Valnes som var bedre enn ham. Det er ikke så ille å tape for ham, men det er litt surt akkurat nå, sa Røthe til NRK etter løpet.

Bolsjunovs seier gjør at han fortsetter å øke forspranget til Johannes Høsflot Klæbo i verdenscupen. Trønderen måtte stå over helgens renn på grunn av et brudd i fingeren, og nå er det over 400 poeng opp til russeren i sammendraget.

Klæbo trener for tiden alternativt og håper å bli klar til SkiTour 2020 som starter i Östersund 15. februar.

Snømangel og kort løype

Det som opprinnelig skulle være en tremil i Falun ble på grunn av snømangel kortet ned til en 15-kilometer. Snømangelen gjør at VM-løypene fra 2015 var gjort smale, flate og korte. Det ble en utfordring for løperne.

Martin Johnsrud Sundby mente løypen fint kunne kombinere langrenn og løping.

– Jeg tenkte å foreslå at vi kunne bytte til joggesko litt oppe i bakken. Det er dessverre ikke så mye løype å ta av her i 2020. Det handler mest om å holde seg på bena og ikke brekke ski og staver i dag, sa han til NRK før start.

Tidlig fall

Få minutter ut i løpet kom det første fallet, da en gruppe på fire-fem løpere gikk ned i den smale løypa. Ingen av nordmennene var involvert i uhellet.

Like etterpå satte Holund opp farten og feltet slo sprekker.

Krüger opparbeidet seg en solid luke da 10 kilometer var passert, men Bolsjunov hadde fortsatt krefter og fikk hentet inn nordmannen.

Da Bolsjunov satte opp tempo på den siste runden, var det kun Røthe som maktet å henge med. Da de skulle gjøre opp om seieren viste imidlertid Bolsjunov at han nærmest er ustoppelig for tiden.

