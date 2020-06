Johaug om å konkur­rere i sommer-OL: – Nei, nei, nei er du gæren!

Therese Johaug er kvalifisert til VM i friidrett og kvalikgrensen for OL er innen rekkevidde. Hun mener likevel at hun ikke har noe i friidrettsmesterskap å gjøre.

Therese Johaug klarte målet for sin Bislett-debut. Hun er god nok for VM, men er langt fra sikker på at hun stiller til start med løpesko i ete VM. Foto: Lise Åserud, NTB scanpix

BISLETT: Før Therese Johaug løp 10.000 meter alene med et ledelys som antydet farten, ble det annonsert at hun skulle klare VM-kravet på 31.50. Det klarte hun med god margin.

– Jeg trodde jeg hadde tatt meg vann over hodet med å satse på å klare dette VM-kravet. Derfor var det deilig å klare det. Det var jo mange som også var skeptisk i forkant, forklarte hun etter å ha jublet som om hun skulle ha vunnet Tour de Ski etter målgang.

Tviler på VM-start

At hun har klart et kvalifiseringskrav, betyr ikke at hun stiller opp når det skal arrangeres VM i friidrett neste gang.

Impossible Games friidrett på Bislett stadion i Oslo torsdag:Menn, 100 m: 1) Salum Ageze Kashfali, Norge 10,59, 2) Mathias Hove Johansen, Norge 10,78. Brøt: Christian Marthinussen. 1000 m: 1) Filip Ingebrigtsen, Norge 2.16,46 (norsk rekord). Brøt: Andreas Roth, Håkon Mushom, Thomas Roth. 2000 m, på Bislett: 1) Jakob Ingebrigtsen, Norge 5.50,01 (europarekord), 2) Henrik Ingebrigtsen, Norge 4.53,72, 3) Filip Ingebrigtsen, Norge 4.56,91. Brøt: Narve Gilje Nordås, Per Svela. I Nairobi: 1) Timothy Cheruiyot, Kenya 5.03,05, 2) Elijah Motonei Manangoi, Kenya 5.18,63. Brøt: Vincent Kibet Keter, Edwin Melly, Timothy Sein. Norge vant den innlagte landskampen. 25.000 m: 1) Sondre Nordstad Moen, Norge 1.12.46,5 (europarekord). Passering 10.000 m: 28.37,9. Passering 20.000 m: 57.55,0. Brøt: Sindre Buraas, Andreas Myhre Sjurseth, Sigurd Ruud Skjeseth, Rolf Steier. 300 m hekk: 1) Karsten Warholm, Norge 33,78 (verdensbestenotering). Stav: 1) Armand Duplantis, Sverige 5,86, 2) Renaud Lavillenie, Frankrike 5,81, 3) Pål Haugen Lillefosse, Norge 5,61, 4) Simen Guttormsen, Norge 5,21. Lavillenie konkurrerte i sin hage i Frankrike for noen dager siden. Diskos: 1) Daniel Ståhl, Sverige 65,92, 2) Simon Pettersson, Sverige 64,54, 3) Ola Stunes Isene, Norge 61,85, 4) Sven Martin Skagestad, Norge 60,38. Kule: 1) Marcus Thomsen, Norge 21,03, 2) Wictor Petersson, Sverige 20,94, 3) Sven Martin Skagestad, Norge 17,15. Kvinner, 600 m: 1) Hedda Hynne, Norge 1.29,06, 2) Selina Büchel, Sveits 1.30,10. 3000 m: Brøt: Karoline Bjerkeli Grøvdal, Norge. 10.000 m: 1) Therese Johaug, Norge 31.40,67. 200 m hekk: 1) Line Kloster, Norge 26,11, 2) Nooralotta Neziri, Finland 26,65, 3) Annimari Korte, Finland 26,70, 4) Isabelle Pedersen, Norge 28,11. 300 m hekk: 1) Sara Slott Petersen, Danmark 39,42, 2) Amalie Iuel, Norge 39,44, 3) Lea Sprunger, Sveits 39,86.

Det var bare Therese Johaug i kamp mot den såkalte lysharen på Bislett. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

– Jeg har ikke noe der å gjøre. De så vanvittig gode de som driver på i toppen der. Jeg er for gammel, sa hun og lo godt da hun sent på kvelden kom til mediene på det merkelige friidrettsstevnet på Bislett torsdag kveld.

OL-kravet er på 31.25. Det er også innen rekkevidde. Da hun fikk spørsmål om hun hadde tenkt på sommer-OL, ble det i hvert fall snakk om å snakke det bort.

– Nei, nei, nei. Er du gæren. Der har jeg i hvert fall ingenting å gjøre, sa hun.

Overrasket over seg selv

Hun var overrasket over at det gikk såpass bra som det gikk. Hun visste ikke selv før hun fikk snakket med broren Karstein etter løpet at hun faktisk hadde løpt 10 sekunder raskere enn målsettingen. Samtidig satte hun bestenotering i verden denne sesongen. Nå skal det sies at det ikke er løpt mange 10.000-metere på bane denne sesongen.

Johaug insisterer fortsatt på at løping på bane bare er en morsom avveksling. Hun er og blir langrennsløper.

– Dette er bare en inspirasjon til langrennssatsingen. Det er morsomt å teste seg selv på andre arenaer.

Lyshare som hjalp

Hun innrømmer gjerne at det var hjelp å få i lyset som fulgte henne langs listen rundt hele banen. Lyset fortalte henne om hvordan hun lå an til skjema på 31.50. Men hun fnyser av at kritikken mot bruk av dette hjelpemiddelet.

– Det er mye lettere å løpe med en hare enn å bruke denne lysharen. Det har jeg fått erfare når jeg har trent på bane sammen med Karstein, sa hun.