Chelsea bekrefter profilert overgang: Timo Werner klar for Premier League

Den tyske fotballstjernen Timo Werner har signert kontrakten med Chelsea.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Angriperen Timo Werner flytter til England. Foto: Martin Meissner / AP

NTB

Chelsea Football Club har inngått en avtale med RB Leipzig om å signere Timo Werner, heter det i en pressemelding fra Premier League-klubben.

– Jeg er storfornøyd med å signere for Chelsea. Det er et stolt øyeblikk for meg å bli del av denne fantastiske klubben, sier Werner.

24-åringen har avtalt personlige betingelser med londonlaget, og vil bli i den tyske klubben resten av Bundesliga-sesongen før overgangen til England. Etter planen slutter han seg til resten av Chelsea-troppen en gang i juli, med forbehold om at han består den obligatoriske medisinske undersøkelsen.

Les også «Kanskje det er sunt at fotballen må ta noen lange skritt tilbake»

Les også Vinneren Lampard viser muskler i krisetider

Det har i lengre tid vært rapportert at angriperen forlater RB Leipzig til fordel for den engelske toppserien. Storscoreren skal angivelig ha en utkjøpsklausul i kontrakten som Chelsea skal ha utløst.

Werner har også vært koblet til Liverpool, men Premier League-lederen skal ikke ha vært villig til å betale summen Leipzig krevde for spissen. Klausulens størrelse har vært rapportert å være både på 55 og 60 millioner euro, i overkant av 600 millioner kroner.

24 år gamle Werner blir Chelseas andre signering i sommer. Nylig ble Hakim Ziyech hentet fra Ajax.