Norsk landslagskeeper involvert i bisarr mållinjeteknologi-situasjon: – En skandale

Det ble høydramatisk under den første Premier League-kampen etter koronapausen mellom Aston Villa og Sheffield United, der Ørjan Håskjold Nyland havnet i sentrum.

Ørjan Håskjold Nyland havnet i sentrum da Aston Villa spilte hjemme mot Sheffield United. Foto: Paul Ellis / Pool AFP

Aston Villa – Sheffield United 0–0

Onsdag kveld ble Premier League sparket i gang igjen etter en lang pause som følger av koronaviruset.

Ørjan Håskjold Nyland startet i mål for Aston Villa, mens landslagskollega Sander Berge startet på midtbanen til Sheffield United.

Det skjedde relativt lite i den første omgangen på Villa Park.

Men snaut fem minutter før pause skjedde noe som aldri har hendt før hittil i Premier League.

Nyland burde stått med selvmål

Bortelagets Oliver Norwood sendte av gårde et innoverskrudd frispark fra Sheffield Uniteds venstreside. Nyland fanget ballen med begge hender, men ble dyttet over målstreken av medspiller Keinan Davis.

TV 2s kommentator Kasper Wikestad lo noe oppgitt over Sheffield United-spillerne sine protester, ettersom dommer Michael Oliver ikke hadde registrert at ballen var over linjen gjennom den såkalte Hawk-Eye-teknologien.

– Michael Oliver har ikke fått beskjed av Hawk-Eye at den er over, men Ørjan Håskjold Nyland er i kjempetrøbbel, sa Kasper Wikestad etter situasjonen, ifølge TV 2.

Dommerne skal nemlig få et signal på en egen klokke når ballen har vært over linjen. Det er Hawk-Eye, eller mållinjeteknologien, som registrerer når ballen er over mållinjen.

Dommer Oliver viste tydelig at han ikke hadde fått et slik signal. Men reprisene viste at ballen helt klart var over mållinjen.

Oliver McBurnie (t.h.) feirer det han trodde var 1–0 til Sheffield United. Men mållinjeteknologien klarte ikke å fange opp at Nyland (i bakgrunnen) tok med ballen over egen mållinje. Foto: CARL RECINE / X03807

– Skandale

– Oi. Den må da være inne. Det er en Hawk-Eye-skandale hvis ikke dette blir dømt mål. Jeg skjønner jo hvorfor Sheffield United protesterer her. Dette er en helt ny situasjon. Dette er ikke til å tro. Dette er en skandale. Ørjan Håskjold Nyland reddes altså av teknikken, sa Wikestad.

Det samme mente ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Det er en skandale. Det skal være idiotsikkert. Det skal jo dirre i klokken hans. Ballen må jo være over streken. Håskjold Nyland er jo en meter inne i målet. Ballen var jo vitterlig over streken, sa Mathisen.

Ørjan Håskjold Nyland klarte ikke å avverge at ballen gikk over mållinjen, men ble reddet av en ikke-fungerende mållinjeteknologi. Foto: Paul Ellis / Pool AFP

Fotballkommentator for Strive, Per-Jarle Heggelund, var blant dem som reagerte på situasjonen:

Berge byttet ut

Sander Berge startet som sagt på midtbanen til bortelaget, men klarte ikke å utmerke seg veldig stort i sin første Premier League-kamp koronapausen.

22-åringen ble byttet ut etter 69 minutter, og ble erstattet av Luke Freeman.

Sander Berge startet kampen for Sheffield United, men klarte aldri å sette sitt store preg på oppgjøret mot Aston Villa. Foto: CARL RECINE / X03807

Store sjanser

Der den første omgangen på Villa Park var relativt sjansefattig, kom de store sjansene hyppigere etter pause.

Etter 53 minutter vartet Sheffield United-keeper Dean Henderson opp med en feberredning. Matt Targett fant Davis, som avsluttet fra kort, skrå vinkel. Men Henderson fikk blokkert skuddet med høyrearmen.

Syv minutter senere måtte Henderson ut i aksjon igjen, han reddet et skudd fra John McGinn.

Etter 71 minutter fikk bortelaget en stor mulighet til å gå opp i ledelsen, men headingen fra kort hold på hjørnespark gikk rett i klypene til tidligere Molde-keeper Nyland.

Men ingen av lagene maktet å score. Dermed endte det målløst i den første Premier League-kampen etter koronapausen.