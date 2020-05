Carlsen føler seg stemplet som «grådig»: – Vil be om det tredobbelte neste gang

Magnus Carlsen (29) mener han blir beskyldt for å være grådig. – Han ville ikke spille under de samme finansielle vilkårene som motstanderne, hevder sjakkarrangør.

Magnus Carlsen deltar ikke i den pågående nasjonscupen i sjakk som Chess.com arrangerer. Foto: Fredrik Hagen

Den norske sjakkongen reagerer på en uttalelse fra sjakkarrangøren Chess.com. I disse dager spilles det en nasjonscup på sjakknettstedets sider – uten Magnus Carlsen.

I en Twitter-uttalelse begrunnet Nick Barton, direktør for forretningsutvikling hos Chess.com, Carlsens manglende deltagelse med følgende:

– Vår forståelse er at Magnus ikke var villig til å spille under de samme finansielle vilkårene som de andre motstanderne, het det i en uttalelse torsdag kveld.

Dagen etter responderte nordmannen på innlegget til Chess.com. Carlsen kjente seg ikke igjen i begrunnelsen.

– Takk for at dere skaper et veldig underholdende arrangement, og for at dere lar meg vite at jeg blir invitert til arrangementer i fremtiden. Nå som dere har utpekt meg som grådig, vil jeg be om minst det tredobbelte av hva jeg ville bedt om denne gangen, skrev han i et syrlig svar.

TV 2 omtalte saken først.

Ønsket ikke å delta i turneringen

Vi har forsøkt å få en kommentar fra Carlsen. Hans far og manager Henrik Carlsen skriver følgende i en SMS:

«Magnus tvitret et svar til Chess.com som står godt uten ytterligere kommentarer», skriver han.

Det er under én uke siden Carlsen slo Hikaru Nakamura i sin egen onlineturnering, der han samtidig stakk av med førstepremien på 734.000 kroner. De siste dagene har Carlsen brukt tiden sin til å kommentere den pågående nasjonscupen for nettstedet Chess24, som han er en av hovedeierne av.

Under sendingen har Carlsen påpekt at han gjerne skulle deltatt for Norge, men at han har valgt å stå over turneringen i og med at Norge ikke er blant de beste sjakknasjonene for lag.

– Det ville virket litt malplassert, siden de største sjakknasjonene i verden deltar og vi er ikke blant dem. Jeg elsker dette landet, men vi er ikke blant de beste, sa Carlsen, ifølge Chess24.

Hans manglende deltagelse har ikke noe med at Chess.com er et konkurrerende nettsted til Chess24, mener han. I turneringen deltar det lag fra Russland, Kina, India og USA – i tillegg til blandende lag fra Europa og resten av verden.

– For meg ville jeg følt det viktigere å delta hvis jeg hadde vært amerikaner, kineser eller til og med russer. Å representere sitt eget land i en slik turnering føles stort, men å representere Europa føler jeg ikke så sterkt for, fortalte han.

Henrik Carlsen er Magnus Carlsens far og manager. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

– Antydet på ingen måte at han er grådig

Nick Barton i Chess.com er forelagt kritikken fra Carlsen. Han mener at de på ingen måte antydet at nordmannen er grådig.

– Vi forstår Magnus fullstendig om å se etter avtalen han mener er best for ham fra arrangement til arrangement. Vi antydet på ingen måte at han er grådig ved å gjøre det, skriver Barton til oss i en e-post.

Direktøren hyller nordmannen som en av sjakkens beste spillere gjennom tidene. Han påpeker samtidig at han og Chess.com ikke har annet enn stor respekt for ham som spiller, person og forretningsmann.

– Vi håper inderlig å se Magnus spille på Chess.com igjen i fremtiden, legger han til.