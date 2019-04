Solskjær før ny drama-kamp: – Vet vi kan snu ting på hodet

CAMP NOU: I åttendedelsfinalen borte mot Paris Saint-Geirman vant Solskjærs United-lag etter en VAR-avgjørelse og straffescoring tre minutter på overtid.

– Selvfølgelig vil de minnene hjelpe oss, sa Solskjær til mediene dagen før returkampen mot Barcelona på Camp Nou.

– Det vil også hjelpe oss som lag. Vi vet at vi kan snu ting på hodet. Barcelona her på Camp Nou er veldig vanskelig, men det er ikke så lenge siden vi slo ut PSG.

Barcelona bades i vårsolen. Turistene står i lange køer for å få en guidet rundtur på i fotballkatedralen Camp Nou.

Utenfor spiller en guttegjeng basketball, som også er en enorm idrett i den katalanske hovedstaden.

I kjelleren på Camp Nou, fotballstadion som tar 99.000 tilskuere, stresser mediefolkene rundt.

De intervjuer hverandre på alle mulie slags språk. Og det store spørsmålet er: Kan Ole Gunnar Solskjærs Manchester United hente inn Lionel Messis 1–0-ledelse fra det første kvartfinalemøtet på Old Trafford?

Ut fra antall hoderist er svaret nei.

Ikke her for å se gamle helter

En kavalkade over vakre Messi-mål, og dem er det en del å ta av, vises på to skjermer i det klamme og overfylte auditoriet i kjelleren.

Før sjefen, Solskjær, inntar den midterste stolen på podiet får vi også se levende bilder av Barcelona-storheter som Johan Cruyff, Pep Guardiola, Ronald Koeman, Romario og Hristo Stoitsjkov.

Men Solskjær er ikke her for å snakke om gammel storhet.

Solskjær er her for å snakke om det som skjer mellom klokken 21.00 og 22.50 tirsdag kveld.

Alt handler om at Manchester United skal lage ett mål mer enn Barcelona. Det må til for at Manchester United skal spille seg til semifinale i Champions League.

– Vi må ta de sjansene vi får. Det er en grunn til at de beste angriperne også er de dyreste, sa Solskjær.

– Og så handler det om at vi må ha troen. Tro er viktig i fotball. Vi vet at vi kan skape sjanser, vi kommer til å skape sjanser.

Joan Monfort, AP

Ble minnet på finalemålet

Solskjær ble helt her som spiller i Champions League-finalen i 1999, men har ikke spilt på Camp Nou siden.

– Hvordan er det å være tilbake på Camp Nou 20 år etter?, spør en spansk journalist.

– Det var mange følelser knyttet til den kampen. Den har vært et fantastisk minne for meg. Det er eneste gangen jeg har spilt her. Men jeg har vært her siden, blant annet med sønnen min på El Clásico i 2016, svarer en smilende Solskjær før han legger til:

– Jeg prøver å ikke se for ofte tilbake. Nå ser jeg bare frem til i morgen, at vi skal gjøre en bra prestasjon her. Det er min jobb nå.

– Er dette en vanskeligere oppgave enn i 1999?, spør en annen journalist.

– Jeg var spiller den gangen ... Men i fotball kan alt skje. Vi kan gjerne avgjøre i det 93. minutt på en dødball. Vi er fysisk sterkere enn dem. Men vi må også forsvare oss bra.

«Pogba ønsker å spille for United»

Solskjær var rolig og selvsikker de 17 minuttene han satt på podiet.

Han gjentok at tro blir viktig, han gjentok at Manchester United har et sterkt og godt trent lag.

Solskjær fikk, igjen, spørsmål om midtbanestjernen Paul Pogba som er linket til Real Madrid.

– Paul fokuserer på at han skal prestere for Manchester United. Han har vært helt fantastisk og jeg er ikke i tvil om at han ønsker å spille for Manchester United.