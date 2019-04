Tysk vidunderbarn vekker internasjonal interesse. I dag kan han sjokkere mot Magnus Carlsen.

I historien om Magnus Carlsens vei til verdenstoppen er det spesielt ett øyeblikk som peker seg ut: En 13 år gammel Carlsen møtte daværende verdensener Garry Kasparov i et hurtigsjakkparti under en turnering i Reykjavik i 2004.

Kasparov hadde vært en av verdens beste spillere, kanskje den beste, de siste 20 årene. Russeren klarte imidlertid ikke å beseire den 13 år gamle motstanderen.

Resten er, som klisjeen lyder, historie.

Lørdag kan vi få se starten på et nytt sjakkeventyr.

Omar Oskarsson / Morgunblaðið

– Det største vidunderbarnet i tysk sjakk på flere tiår

Denne gangen er det nemlig Carlsen som er favoritt og verdens beste spiller. Motstanderen er 14 år gamle Vincent Keymer fra Tyskland. Han blir sett på som et av de største tyske sjakktalentene de siste 50 årene.

Partiet mot Carlsen blir hans første mot et medlem av den absolutte verdenseliten. Oppgjøret er en del av turneringen Grenke Chess Classic. Der får stort sett bare verdens aller beste spillere innpass. Keymer fikk imidlertid inngangsbillett etter seier i fjorårets Grenke Open.

Det var da Keymer skapte overskrifter i sjakkverden for første gang. Både tyske og internasjonale medier har skrevet om 14-åringen.

– Han er det største vidunderbarnet i tysk sjakk på flere tiår, forteller Georgios Souleidis.

Han har tidligere spilt sjakk på internasjonalt nivå og er forfatter av sjakkboken Winning with the Slow (but Venomous!) Italian.

Fakta: Vincent Keymer Født: 15. november 2004 i Mainz. Ble interessert i sjakk som famåring. Vant en internasjonal U8-turnering da han var seks år gammel. Vant Grenke Open i 2018. Fikk dermed innpass i årets eliteturnering.

Kan skape tysk sjakk-boom

Han tror suksess for Keymer kan få mye å si for tysk sjakk.

– Det ville styrket spillets status i landet, slik Carlsen gjorde i Norge.

Han trekker frem Boris Becker (tennis) og Michael Schumacher (Formel-1) som eksempler på personer som har styrket sportene deres status i Tyskland.

Aftenpostens sjakkspaltist Bjarte Leer-Helgesen mener Keymer-suksess kan styrke sjakkdekningen i Tyskland, som i utgangspunktet er et stort marked for sporten.

– Det er spennende at han er tysk. Jeg vil tippe det er sponsorinntekter inne allerede. Han har en ressurssterk familie bak seg.

I familien til unggutten fra Mainz er det flere musikere, blant andre begge foreldrene hans. Keymer selv har tidligere snakket om at han liker klassisk musikk. Leer-Helgesen tror det finnes en kobling mellom talent i musikk og sjakk.

– Det er noe med det å se for seg et stykke og et parti. Det med musikken vitner om at det er en begavet familie, lignende Magnus’. En ressurssterk familie med beina godt plantet på jorden lover alltid godt.

Omar Oskarsson / Morgunblaðið

Noe annet enn Carlsen-seier vil være et sjokk

Både Leer-Helgesen og Souleidis er klare på at man ikke kan forvente for mye av sjakkens nye vidunderbarn ennå.

– Magnus trengte noen år på å score mot det beste. Det er sannsynlig av Keymer ligger i bunnen av det sterke feltet i Grenke, men han er nok altfor god til at han taper alle partiene. Samtidig vil han nok slite mot kanoner som Magnus og Fabiano Caruana, sier Leer-Helgesen.

– Seier for Keymer ville vært årets sjakkbegivenhet, legger han til.

Det er Souleidis enig i.

– Noe annet enn Carlsen-seier er en enorm overraskelse.