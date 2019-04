Tror Solskjær kan bli straffet etter uttalelser

MANCHESTER: Det er ingen tvil om hva som er den store snakkisen i engelske medier på dagen som kan avgjøre tittelkampen i denne Premier League-sesongen.

Manchester Uniteds norske manager klarte nemlig å hisse på seg sin spanske kollega i City, Pep Guardiola, da han tirsdag mer enn antydet at kveldens motstander vil ty til skitne triks for å stoppe hjemmelagets kontringer på Old Trafford.

– Sa han det? utbrøt Guardiola da han ble konfrontert med uttalelsen, før han noe fornærmet la til at han aldri har bedt noen av sine spillere om å sparke ned en motstander med vilje.

Ordkrigen som brøt ut mellom de to trenerne, er hovedoppslaget på sportssidene i alle de engelske avisene. Tidligere Premier League-dommer, Peter Walton skriver i sin spalte i The Times at Solskjær kan få en reaksjon fra Det engelske fotballforbundet (FA).

– FA har innført regler som forbyr managere fra å kommentere om dommere eller dommeruttak før kamper. Så Manchester United-manageren risikerer å havne i trøbbel, skriver Walton.

Klopp fikk bot

Han mener at uttalelsene fra Solskjær minner sterkt om Sir Alex Ferguson, og skriver at den suksessrike skotten ofte prøvde å så en tanke i hodet til dommerne før viktige kamper. Siden den gang er altså reglene for hva som er lov å si om dommerne blitt strengere.

Guardiola sa også tirsdag at er sikker på at Solskjær ønsket å påvirke dommerne med sine uttalelser. Han avsto selv fra å svare på om han tror nordmannen vil lykkes med sitt spill, fordi han selv var redd for å bli ilagt karantene om han sa noe om kamplederen.

Også journalisten Paul Hirst i The Times skriver at Solskjær risikerer trøbbel for sine uttalelser.

Jürgen Klopp fikk for eksempel rundt en halv million kroner i bot da han tidligere i år sa at dommer Kevin Friend virket påvirket av en avgjørelse han tok i første omgang mot West Ham. Den uttalelsen kom imidlertid etter kampen.

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino måtte sitte på tribunen i to kamper etter at han skjelte ut dommer Mike Dean etter en kamp i februar.

Hvis FA bestemmer seg for å se på saken, kan det også ende med en advarsel.

Mener Solskjær har rett

Tidligere toppdommer, Mark Clattenburg skriver i Daily Mail at Solskjær har helt rett når han påpeker at City-spillerne ofte lager kyniske frispark når motstanderen er i ferd med å kontre.

Han peker spesielt på midtbanespiller Fernandinho som en synder i så måte, men skriver at United har en lignende spiller i Nemanja Matic. The Guardian påpeker at United faktisk lager flere frispark på motstanderens halvdel enn det City gjør.

Clattenburg tror ikke onsdagens dommer, Andre Marriner, lar seg påvirke av Solskjærs uttalelser. Det tror heller ikke Peter Walton.