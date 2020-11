Det er Norges viktigste våpen i kampen mot pandemien. Derfor måtte både EM og landskamper vike.

I Norge gjelder karantenekravet absolutt alle. Også fotball- og håndballspillere. Her forklarer Bjørn Guldvog hvorfor.

Mats Møller Dæhli kom mandag til Gardermoen. Han er en del av det raskt sammenkalt «nødlandslaget» som skal spille mot Østerrike onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum, NTB

«Avlyst» er ordet som best oppsummerer den siste uken i norsk idrett. Mandag kom beskjeden om at det ikke blir noe håndball-EM i Trondheim. Fotballandslagets to avlyste kamper mot Israel og Romania var forrige ukes store snakkis.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er en av landets fremste ledere i kampen mot pandemien. Han sier til Aftenposten at det aldri var aktuelt å gi toppidretten fritak fra ett av de aller viktigste virkemidlene for å slå ned viruset. Han mener at Norge er blant verdens aller beste på det området.

Den norske hovedstrategien mot korona kan kort oppsummeres slik:

De med symptomer, skal teste seg.

Er testen positiv, må du i isolasjon.

Smittesporing settes i gang for å finne alle nærkontakter.

Alle nærkontaktene må i 10 dagers karantene.

Det var forståelsen av det siste punktet som satte en stopper for fotballandskampene. Norske helsemyndigheter regner alle lagkamerater som nærkontakter.

Det gjorde det umulig å gjennomføre et håndball-EM på rettferdig vis.

Med én smittet spiller måtte hele laget gått i karantene. Med det tette kampprogrammet ville det vært det samme som at mesterskapet var over.

Guldvog sier at testing, smittesporing og karantene er det viktigste våpenet i kampen mot viruset, nest etter folks evne til å holde meteren og bli hjemme ved sykdom.

– Det har bidratt til at vi kan holde samfunnet mer åpent. Det er derfor vi har unngått full nedstenging over lang tid, sier han.

Andreas Hanche-Olsen kan få sin første landskamp onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum

Viktig signaleffekt

Det norske herrelandslaget kan ikke sies å være verdensledende på fotballbanen. Guldvog hevder imidlertid at Norge er blant verdens aller beste på sporing og karantene.

I Norge er 10 dager karantene for alle nærkontakter en viktig del av covid-19-forskriftene.

Guldvog sier at det ikke gis unntak for hverken politi, militære eller viktige politikere og byråkrater. Dermed var det heller ikke aktuelt for fotball- og håndballspillere.

Fakta Kort om saken: Mandag ble håndball-EM i desember flyttet fra Norge til Danmark. Norske helsemyndigheter sa nei til spill i Trondheim.

Det norske fotballandslagets kamper mot Israel og Romania ble avlyst. Mandag ble et helt nytt lag tatt ut til onsdagens kamp mot Østerrike.

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at det aldri var aktuelt å gi idretten unntak fra kravet om karantene for nærkontakter. Det er et viktig våpen i kampen mot viruset.

En ting var at smitten da kunne spredt seg i og mellom lagene.

– Vi tenker også at det er viktig for oppslutningen av karantenekravet for smittekontakter. Det handler om tilliten til systemet. Hvis vi begynner å gjøre mange unntak i ulike retninger, så kan folk lure på om det faktisk er så nyttig som vi mener det er, sier han.

Det norske fotballandslaget hadde booket egne charterfly til både Bucuresti og deretter Wien. Det hjalp imidlertid ikke, for norske myndigheter mente at de var i karantene etter at Omar Elabdellaoui testet positivt. De anbefalte derfor sterkt at de ikke spilte kamper i den perioden.

Nora Mørk er EM-klar, men får ikke spille i hjemlandet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Fryktet sprengt kapasitet

Det har en stund vært klart at et håndball-EM på norsk jord hang i en stadig tynnere tråd. Mandag røk den. Hele mesterskapet skal nå avholdes i Danmark, hvis ikke også danskene til slutt må sette ned foten.

Arrangørene har lenge forsøkt å finne en ordning på dette med karantene for nærkontakter.

Håndballpresident Kåre Geir Lio sier imidlertid at det ikke var dette som satte et endelig stopp for mesterskapet i Trondheim. Til slutt ble tilbakemeldingene fra helsemyndighetene så tydelige, at det ikke lenger var aktuelt å gjennomføre.

– Det var et klart ønske om å begrense trafikken mellom ulike land. De ønsket heller ikke å ha et så stort arrangement i Norge, sier Lio.

Håndballpresidenten sier at han nå er veldig lei seg på vegne av alle som har jobbet hardt for et EM i Norge. Samtidig har han ingen problemer med å godta myndighetenes standpunkt.

– De er veldig gode på smittevern. Vi er det landet som klarer oss best, da er de verdt å høre på og forholde seg til, sier Lio.

Guldvog sier at signalene fra Midt-Norge var klare.

– Vi har allerede fått innspill fra både fylkesmannen i Trøndelag og helsetjenesten i Trondheim. De sier at smittesporingskapasiteten er svært hardt belastet. En situasjon med smitte i et stort arrarrangement kunne sprenge kapasiteten.

Bjørn Guldvog gir ikke flere unntak for toppidretten. Foto: Olav Olsen

Spiller i et nedstengt land

Tilbake til fotballen: Siden det opprinnelige landslaget ble satt i karantene og ikke fikk lov å spille onsdagens kamp i Østerrike, så presenterte Norges Fotballforbund mandag et hurtig sammensatt landslag.

De skal nå spille i et land som stenger grensene tirsdag. Wien har allerede vært stengt ned en god stund.

«Enhver sosial kontakt er en for mye», sa forbundskansler Sebastian Kurz lørdag. Likevel samler Norges Fotballforbund (NFF) spillere fra 11 ulike europeiske byer. De skal nå flys til et nedstengt land.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt mener imidlertid at det norske laget ikke utsetter Østerrike for smittefare.

– Det kan sikkert diskuteres, men da i perspektivet om det i det hele tatt skal spilles fotballkamper nå.

Han sier at de ikke gjorde en konkret vurdering om det nå var moralsk forsvarlig å dra til Wien.

– Vi får i etterkant bidra til å evaluere, på europeisk nivå, om det var rett å gjennomføre Nations League. Den nye smittesituasjonen i Europa utløser nye spørsmål. Det er definitivt betimelig, men vi mener at det er forsvarlig innenfor de restriksjoner og protokoller som gjelder.