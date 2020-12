Skiskytterkvinnene slo tilbake: - Ville vise at vi kan

8. plassen på stafetten i Kontiolahti var et arbeidsuhell. I dag var de norske skiskytterkvinnene til å kjenne igjen - og øverst på pallen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

SIKRET SEIEREN: Marte Olsbu Røiseland gikk den siste etappen for Norge på stafetten. Dette bildet er fra Kontiolahti sist helg. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Karoline Knotten fikk sin revansj etter fadesen i Finland på første etappe og fikk ned alle blinkene uten å bruke ekstraskudd.

– Det var en oppreisning etter forrige helg, fastslår Knotten overfor SVT. Hun fikk ødelagt sitt stafettløp i Kontiolahti etter et fall som gjorde at hun fikk snø i børsa og fikk trøbbel på standplass.

I dag var det Ingrid Landmark Tandrevold som trøblet på den stående skytingen. Etter å ha brukt alle tre ekstraskuddene måtte hun ut i strafferunde. Dermed gikk Norge ut på en 6. plass etter den siste skytingen på 2. etappe.

Økte ledelsen

Tiril Eckhoff satte fart etter tredje veksling og la seg i tet med Hanna Öberg. Eckhoff gjorde jobben på liggende og gikk ut først, 4,1 sekunder foran Tyskland. Öberg måtte bruke ekstraskudd for å få ned den siste blinken.

På stående skyting økte Eckhoff ledelsen til Tyskland til nesten 16 sekunder, mens Öberg måtte ut i strafferunde. Dermed var svenskene ute av tetkampen.

Marte Olsbu Røiseland fortsatte der Eckhoff slapp, og økte ledelsen til 45 sekunder etter en perfekt liggende skyting.

På stående skyting måtte Røiseland bruke et ekstraskudd, men hun beholdt de 45 sekundene ned til Frankrike.

– Vi var revansjesugne i dag. Vi ville vise at vi kan, at det var et arbeidsuhell den forrige stafetten, sier Eckhoff til SVT.

Frankrike tok 2. plassen foran Sverige.

PS! Kvinnene går jaktstart i morgen med start klokken 11.45.