Maren Lundby på Lillehammer for to uker siden. Hun skulle egentlig hoppet verdenscup. Erstatningen ble et NM etter at det planlagte verdenscuprennet ble avlyst. Men denne helgen får hun sesongdebutere i verdenscupen. Ramsau har tatt på seg oppgaven med å arrangere en verdenscuphelg før jul. Foto: Geir Olsen, NTB