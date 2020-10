Toppserien direkte: Følg Rosenborgs nervepirrende gulldrama

Da Vålerenga og Rosenborg møttes i Trondheim i sommer endte kampen 0-0, men med to spillere som deler toppscorertittelen i Toppserien for øyeblikket, RBKs Marit Clausen og VIFs Njoya Ajara (begge med 9 mål) i troppene, så er det en fare for at det kan bli flere mål i denne kampen. Lagene er tross alt seriens mestscorende også.

Da Vålerenga og Rosenborg møttes i Trondheim i sommer endte kampen 0-0, men med to spillere som deler toppscorertittelen i Toppserien for øyeblikket, RBKs Marit Clausen og VIFs Njoya Ajara (begge med 9 mål) i troppene, så er det en fare for at det kan bli flere mål i denne kampen. Lagene er tross alt seriens mestscorende også.

DEL