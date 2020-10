Direkte: Følg cupkampen mellom Vålerenga og Klepp

Både vertene Klepp og Vålerenga gjør fire endringer på lagene sine fra forrige kamp. For Oslo-laget får blant annet Rikke Nygaard, hentet fra Arna-Bjørnar for bare to uker siden, sin debut fra start.

Vålerenga har trukket det lengste strået og vunnet begge Toppserie-kampene mot Klepp i år, men ga sistnevnte skikkelig juling for bare halvannen uke siden. Da ble Klepp slått hele 7-0 på Intility Arena. Dét resultatet skrev seg attpåtil inn i historiebøkene til Vålerenga, som klubbens største seier noensinne! Det bør med andre ord ikke stå på revansjelysten for Klepps del..

