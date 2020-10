Fotballprofiler slår ring rundt Pellegrino: Krever strengere straff etter rasistiske tilrop

– Vi står bak deg, Amahl.

Pål-André Helland (til venstre) og Vadim Demidov er blant dem som reagerer etter episoden med Amahl Pellegrino. Foto: NTB Scanpix

Onsdag ble det klart at Aalesund har identifisert supporteren som kom med rasistiske bemerkninger mot Amahl Pellegrino etter søndagens kamp mellom AaFK og Kristiansund på Color Line Stadion.

Supporteren er utestengt fra Color Line Stadion ut 2021-sesongen.

– Vi i Aalesunds Fotballklubb har tatt saken på største alvor. Vi ønsker ikke at verken motspillere, våre spillere, tilskuere eller andre skal oppleve rasisme på Color Line Stadion eller på andre arenaer, sier klubbdirektør Geir S. Vik i en pressemelding onsdag.

Pellegrino selv reagerte raskt på straffen:

– Da er lista satt, den er grei. Ett skritt frem, ni tilbake, skrev han på Twitter, tydelig misfornøyd.

Flere andre har også reagert på straffen supporteren har fått. Mange mener den skyldige slipper for billig unna.

– Skremmende mild

«Rasismestraffen er skremmende mild», skriver VG-kommentator Leif Welhaven.

«Hva gjelder fotball og rasisme er selvsagt holdningsarbeid viktig, men samtidig kommer man ikke unna at det trengs handlekraft når det tråkkes over grenser som ikke skal krysses. Og her har dessverre Aalesund fremstått merkverdig milde overfor en av sine egne», fortsetter kommentatoren.

Ferencváros-proff og Pellegrino-kompis Tokmac Nguen er svært kritisk.

«Hvordan skal vi stå SAMMEN mot rasismen når dette er utfallet ved å kalle oss aper? Ut 2021? Om 1 års tid kan vi igjen høre stemmen hans på stadion? Hva er grunnlaget bak straffen? Alle de fine kampanjene mot rasisme har vært ren søppel etter den straffen her!!», skriver han på Twitter.

«Her må det være mulig å ta et skikkelig standpunkt for å få bukt med svineriet. Med kun 200 stykker på tribunen bør det være en smal sak å få tak i de skyldige, der straffen bør være såpass streng at budskapet er klokkeklart; dette tolereres ikke», skriver Rosenborgs Pål André Helland.

Etterfulgt av en tydelig beskjed til Pellegrino:

– Vi står bak deg, Amahl.

Amahl Pellegrino ble søndag utsatt for rasisme da hans Kristiansund spilte borte mot Aalesund. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Etterlyser felles regelverk

Klubbdirektør Vik sier Aalesund har vært opptatt av å håndtere saken raskt, av hensyn til Pellegrino, og fordi det er viktig for klubben og supporterne.

– Pellegrino ble utsatt for rasisme, noe vi tar utrolig sterk avstand fra.

– Når det gjelder straffen vi har ilagt, har vi gjort en vurdering etter å ha konsultert og diskutert med ulike ressurser rundt oss, og på bakgrunn av stadionreglementet vårt.

Vik påpeker at selv om fotballen og idretten generelt har mange holdningskampanjer, har man i liten grad felles regelverk eller felles retningslinjer når det kommer til sanksjonering.

Han mener denne saken viser at det er behov for et felles regelverk.

– Vi ser i denne saken at det kan være fornuftig at norsk fotball og norsk idrett ser nøyere på hvordan vi i fellesskap kan ha et likt regelverk å forholde oss til også når det gjelder sanksjonering, slik at klubbene håndterer slike saker noenlunde likt og det oppleves riktig og rettferdig for de fornærmede.

– Hvem kan ta tak i dette?

– Det kan være Norges Fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Norges idrettsforbund. Jeg er opptatt av at vi skal lære av saken. Det må komme noe god læring ut av det, slik at vi er bedre rustet neste gang vi skjer. Vi kan ikke garantere oss mot det. Da bør vi ha like regelverk og retningslinjer å forholde oss til, sier Vik.

La ut nytt videoklipp

Onsdag ettermiddag la Pellegrino ut et lydklipp på sin Twitterkonto.

«Lyden av rasisme fra flere enn EN person!», skriver Pellegrino.

Kristiansund-spilleren hevder flere kom med rasistiske tilrop mot ham.

Tidligere fotballprofil Vadim Demidov er blant dem som reagerer.

«Skremmende. Takk for at du deler, @AmahlPellegrino. La nå disse aldri få sette en fot på en fotballstadion igjen», skriver Demidov på Twitter.

Meldingen er retvitret av blant andre Aalesund-spiller Jonas Grønner.

«Vi aksepterer IKKE rasisme på våre tribuner. Vi forventer at alle i fotballen tar sitt ansvar for å rydde dette vekk. Vi forventer sterke reaksjoner når dette skjer. Hører du noe, må du ha mot til å si ifra. Fotballfamilien skal ha plass til alle. Ingen unntak!», skriver Norsk Supporterallianse (NSA).

Klubbdirektør Vik kan ikke utelukke at flere blir straffet. Han sier at Aalesund fortsatt jobber med søndagens hendelse.

– Vi ønsker å komme til bunns i saken som klubb. Det vil også gagne supporterne våre og norsk fotball. Vi bruker våre metoder basert på de tilgjengelige verktøyene vi har i forbindelse med kampen, sier Vik.

– Vi har lagt ned enormt med ressurser i dette, for sånn kan vi ikke ha det, sier Vik.