Ble frarøvet storslagen avslutning. Nå får hun oppreisning – to år etter.

Da den tidligere proffsyklisten Gunn-Rita Dahle Flesjå åpnet mailen fra Det internasjonale sykkelforbundet (UCI), ble hun både glad og lei seg.

Gunn-Rita Dahl Flesjå får endelig medaljen hun fortjener. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Flesjå hadde i 2018 bestemt seg for å avslutte en karriere utenom det vanlige i terrengsykling. 50 supportere fra familien, venner, sponsorer og samarbeidspartnere var invitert til VM i maraton i Italia. Hennes siste ritt.

Mesterskapet i fjellheimen var planlagt å bli en fest, men det var før veteranen kom inn til det hun betegner som den sure fjerdeplassen.

Nå har alt forandret seg.

Fredag mottar Norges mestvinnende sommeridrettsutøver VM-bronse på etterskudd. Det skjer under VM i terrengsykling i Østerrike.

I Leogang stiller aktive fra 70 nasjoner. Ingen fra Norge.

– Jeg ble frarøvet en praktfull avslutning av en 23 år gammel proffkarriere. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Hva skjedde?

Sølvvinner Christina Kollman-Forstner fra Østerrike ble i 2019 fratatt all ære, resultater og medaljer.

Det viste seg at hun hadde drevet med bloddoping.

Hun tilhørte samme klanen av østerrikere som ble tatt under ski-VM i Seefeld i 2019.

Dahle Flesjå var aldri i tvil om at hun ville dra for å motta medaljen. Verdensmester Annika Langvad fra Danmark og ny sølvvinner Maja Wloszczowska fra Polen skal også opp på pallen for en siste gang.

UCI har ikke tidligere gjort det slik, men IOC har hatt lignende seremonier på etterskudd.

Viktig markering

Siden Østerrike er blitt rødt på grunn av pandemien, kan ikke den norske veteranen ha med mann og barn. Dette blir den 33. internasjonale medaljen i samlingen fra EM, VM og OL.

– Jeg ble frarøvet en praktfull avslutning på en 23 år gammel proffkarriere. Jeg ble snytt for VM-festen, sier Dahle Flesjå.

Norges profilerte utøver forteller at det har vært lite doping i terrengsykling. Derfor ble hun paff da hun i våres fikk informasjon fra UCI.

– Det er faktisk juksere i familien vår også. Det var hardt å svelge.

Østerrikeren som hadde vært dopet over lengre tid, valgte å avslutte karrieren da hun i 2019 fikk fire års utestengelse fra UCI. Kollman-Forstner (nå 32 år) ble europamester i maraton i 2017. Dahle Flesjå opplyser at hun ikke har kjørt mot henne så mange ganger.

Fakta Gunn-Rita Dahle Flesjå

Født: 10. februar 1973 Sivilstand: Gift med Kenneth, sønn Bjørnar Kommer fra: Bjørheimsbygd Bosatt: Sandnes Klubb: Sola CK Meritter: OL-gull rundbane, Atlanta 2004. 10 VM-gull (Fire ganger i rundbane (2002, 2004, 2005, 2006) og seks ganger i maraton (2004, 2005, 2006, 2008, 2013, 2015. Ni EM-gull (seks i rundbane, to i maraton). Tilsammen 33 internasjonale medaljer. Vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger (2003, 2004, 2005, 2006). Ni seire i Birken. Gjør nå: Jobber i Trygg Trafikk, Rogaland. Ambassadør for sykkelmerket Merida. Normalt 60 reisedøgn i året.

Gunn-Rita Dahl Flesjå har gått over til en sivil jobb etter en fantastisk idrettskarriere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fikk en fint punktum

Sesongen 2018 skulle, med rogalendingens siste medalje, bli noe hun vil lenge vil huske. I en alder av 45 år, som hun var da, ble karrieren toppet med EM-gull i maraton, verdenscupseier nummer 30, og altså VM-bronse.

– Sett i ettertid er det flott at UCI vil gå ut med en slik markering. Det forteller meg at de vil parkere juksere.